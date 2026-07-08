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Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidente de EE. UU, Donald Trump, advierte un ataque hoy en Irán: "Les vamos a dar duro"

Presidente de EE. UU, Donald Trump, advierte un ataque hoy en Irán: "Les vamos a dar duro"

Para el mandatario norteamericano, los iraníes "se están comportando muy mal, como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Presidente de EE. UU, Donald Trump, advierte un ataque hoy en Irán: "Les vamos a dar duro"
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que las fuerzas estadounidenses atacarán de nuevo Irán esta noche, horas después de haber anunciado el fin del alto el fuego. "Esta noche les vamos a dar duro" declaró antes de una entrevista con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía. "Violan el acuerdo cada día", aseguró Trump.

Agregó el presidente norteamericano que los iraníes "se están comportando muy mal, como lo han hecho durante 47 años. Y ya sabe, los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques".

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