Elsa Noguera, ministra de Transporte designada por De la Espriella, habla de cómo será su gestión

La ministra de Transporte designada por el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, Elsa Noguera, trazó la hoja de ruta para su gestión, la cual dijo que se centrará en la recuperación de la confianza de los inversionistas, el apoyo a los sistemas de transporte masivo en las grandes ciudades del país y el destrabe de proyectos de infraestructura vial hoy en estado crítico.

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En entrevista con Noticias Caracol, Noguera, quien es barranquillera y fue alcaldesa de la capital del Atlántico y gobernadora de ese departamento, afirmó que la prioridad absoluta delegada por el presidente electo es devolver la seguridad jurídica al sector del transporte para atraer capital extranjero. La ministra desginada destacó que esto requiere reglas de juego estables y el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.

"La principal tarea que me ha encomendado el presidente electo es, sin duda, recuperar la confianza en el sector, que nuevamente la patria se convierta en uno de los lugares más atractivos para América Latina y para traer inversión", afirmó Noguera, cuyo nombramiento se anunció este 7 de julio junto al de otros cinco futuros ministros.



Para lograr ese objetibo, la exalcaldesa propuso facilitar la consecución de permisos, licencias y consultas previas, y aseguró que el Estado honrará sus compromisos y vigencias futuras, pero exigiendo reciprocidad a los contratistas.



Ante las dudas sobre el futuro de los grandes proyectos de transporte masivo, Noguera confirmó el respaldo total a obras como el Metro de Bogotá y el Metro de la 80 en Medellín. Y señaló la necesidad de reconstruir los puentes con las administraciones locales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. "Tenemos que restablecer esos lazos con los gobernantes locales con los proyectos que son importantes de gran impacto para los territorios... el impacto en la calidad de vida es directo y contarán con todo el apoyo nuestro", aseguró.

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La cartera que encabezará Noguera pondrá especial énfasis en corredores viales que conectan los centros de producción con los puertos, como la vía Lobo Guerrero (hacia el Pacífico) y la Troncal del Magdalena. El objetivo, explicó en conversación con este noticiero, es que la infraestructura deje de ser un cuello de botella y se convierta en un motor económico. "El compromiso es acelerar que el motor de la infraestructura se vuelva un gran dinamizador de inversión de crecimiento económico y generador de empleo".

Respecto a la ampliación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el más importante del país, advirtió que es urgente acelerar su estructuración y cierre financiero para evitar que la terminal llegue a su máxima capacidad operativa. "Hay que acelerarlo porque es un proyecto de importancia estratégica para Colombia".

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Uno de los puntos más críticos mencionados fue la situación de las vías terciarias. Noguera denunció una preocupante parálisis en el programa de Vías para la Paz, donde, a pesar de haber recursos adjudicados por 14 billones de pesos, la ejecución real es mínima. "Lo que nos preocupa es que hay un Conpes de vías para la paz... donde 14 (billones) ya están adjudicados pero cuando uno va a ejecución solamente vemos un 3% de ejecución... ya entraremos a revisar qué es lo que está pasando", puntualizó.

Noguera envió un mensaje claro a los concesionarios: habrá diálogo, pero con exigencia de resultados. Su lema de gestión será: "Ejecutar, ejecutar y ejecutar".

Sobre el proceso de transición, reveló que el equipo de empalme de De la Espriella lleva siete meses trabajando en una línea base técnica, utilizando incluso inteligencia artificial para procesar la información del sector. Aunque las reuniones directas con los ministros actuales están suspendidas por orden del propio Abelardo de la Espriella, fue enfática en que el trabajo de recolección de datos con expertos y funcionarios activos continúa.

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