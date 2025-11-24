En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Así será calendario lunar de diciembre 2025: extraño fenómeno no se repetirá hasta 2042

Así será calendario lunar de diciembre 2025: extraño fenómeno no se repetirá hasta 2042

La última Luna llena del año, conocida tradicionalmente como Luna Fría, coincidirá con un momento especial del ciclo lunar. Además, será la última superluna de 2025.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Calendario lunar de diciembre 2025
Calendario lunar diciembre 2025. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad