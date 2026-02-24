Banco de la República lanzó convocatoria para estudiar un posgrado en el exterior en 2026

El Banco de la República anunció una nueva convocatoria 2026 de su Programa de Estudios de Posgrado en el Exterior para particulares, una iniciativa que busca apoyar a profesionales colombianos interesados en cursar estudios avanzados fuera del país. La inscripción estará habilitada hasta el próximo 27 de marzo de 2026, y está dirigida a quienes ya hayan sido admitidos en programas académicos de alta calidad en universidades extranjeras.

Este programa, que se realiza de manera anual, ofrece un total de siete cupos distribuidos en distintas áreas del conocimiento. La finalidad es "aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación", bajo el compromiso de que, una vez culminen sus estudios, los beneficiarios regresen a Colombia para prestar servicios profesionales en entidades avaladas por el Banco.



¿Cuáles son los programas ofertados en programa del Banco de la República?

Para la convocatoria 2026, el patrocinio contempla la siguiente distribución:



Tres cupos para personas admitidas en programas de doctorado en Economía.

Dos cupos para quienes hayan sido aceptados en maestrías en Administración Pública o en Políticas Públicas.

Un cupo para aspirantes admitidos en programas de posgrado en Derecho Económico.

Un cupo para estudios de posgrado en Música.

En total, siete profesionales colombianos podrán acceder al patrocinio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y superen el proceso de selección.

En el caso específico del doctorado en Economía, el Banco establece criterios adicionales relacionados con la clasificación internacional de los programas académicos. De acuerdo con la metodología definida, tres de los cupos se asignarán a candidatos admitidos en programas ubicados dentro de los primeros 20 puestos de los listados internacionales reconocidos por la entidad.



Si después de esta primera asignación quedaran cupos disponibles, estos podrían redistribuirse siguiendo un orden de prioridad previamente establecido. Primero, se considerarían otros aspirantes admitidos en programas de doctorado en Economía dentro del mismo grupo de clasificación que no hayan sido seleccionados inicialmente. Luego, se evaluarán candidatos admitidos en programas ubicados por debajo del top 20. Finalmente, de persistir cupos vacantes, estos se asignarían a aspirantes de maestrías en Administración Pública o Políticas Públicas que no hayan sido elegidos en la primera ronda.



¿En qué consiste convocatoria del Banco de la República?

El propósito central de esta iniciativa es fortalecer la formación académica de profesionales colombianos en áreas que impactan el diseño de políticas públicas, la investigación económica, el ámbito jurídico especializado y la creación artística. El Banco busca que los beneficiarios, al regresar al país, aporten sus conocimientos en universidades, entidades públicas o instituciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación.



De acuerdo con la entidad, el patrocinio no se plantea como una beca sin contraprestación, pues quienes resulten seleccionados deberán retornar a Colombia una vez finalicen sus estudios y amortizar el apoyo recibido mediante la prestación de servicios profesionales en entidades previamente avaladas por el Banco de la República. Estas pueden incluir universidades, centros de investigación, organismos del Estado y organizaciones dedicadas al desarrollo de estudios especializados en las áreas financiadas.

En el caso del doctorado en Economía, por ejemplo, se espera que los beneficiarios puedan desempeñarse como docentes o investigadores en universidades del país, o como expertos en entidades públicas encargadas de la formulación de política económica.

En el ámbito de la Administración Pública y las Políticas Públicas, el programa apunta a fortalecer la capacidad técnica del Estado en el diseño, evaluación e implementación de políticas. En Derecho Económico, se busca promover la formación avanzada en temas relacionados con regulación, competencia y análisis jurídico-económico.

En Música, el objetivo es apoyar procesos de formación artística que luego puedan tener impacto en la enseñanza, la creación y la difusión cultural en Colombia.



Requisitos y proceso de selección del Banco de la República

Uno de los requisitos fundamentales para participar es haber sido admitido previamente en el programa académico correspondiente en una universidad extranjera. Es decir, el patrocinio no financia procesos de aplicación, sino que está dirigido a quienes ya cuentan con carta de aceptación.

La selección estará a cargo de un jurado conformado por un directivo del Banco de la República y cuatro integrantes adicionales. Estos pueden ser decanos, profesores universitarios, directores académicos, investigadores o artistas con trayectoria reconocida en sus respectivos campos. El comité evaluará las postulaciones con base en los criterios establecidos en la convocatoria y en la documentación aportada por los aspirantes.

El Banco recomienda a las personas interesadas revisar con anticipación los requisitos y condiciones del programa, así como preparar la documentación exigida con suficiente tiempo antes del cierre de la convocatoria. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de marzo de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co