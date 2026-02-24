Sena anunció último plazo para estudiar gratis y desde casa en 2026: link de inscripción

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó la ampliación del plazo de inscripción para la Primera Oferta de Formación Titulada Virtual 2026. La entidad informó que los aspirantes podrán postularse hasta el miércoles 25 de febrero a través de la plataforma oficial Betowa, donde están disponibles 30 mil cupos en programas técnicos y tecnólogos. La oferta hace parte de la estrategia institucional para fortalecer competencias laborales y responder a necesidades del mercado en áreas como tecnología, logística, comercio, finanzas, industria creativa, gestión empresarial y desarrollo productivo.

La ampliación busca permitir que más personas completen su proceso de inscripción y accedan a programas de educación gratuita en modalidad virtual. La convocatoria está dirigida tanto a ciudadanos que residen en Colombia como a colombianos en el exterior y extranjeros con documentación válida en el país. Los programas conducen a certificaciones tituladas que acreditan la formación técnica o tecnológica cursada.

De acuerdo con la entidad, la modalidad virtual permite que los aprendices organicen su tiempo de estudio sin horarios fijos, lo que facilita la participación de personas que trabajan, tienen responsabilidades familiares o viven en zonas apartadas. Las actividades académicas se desarrollan a través de plataformas digitales, con acompañamiento de instructores y cumplimiento de resultados de aprendizaje establecidos en cada programa.



Cuáles son los programas que puede estudiar gratis con el Sena desde casa

Según explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del Sena, la extensión del plazo responde a la necesidad de facilitar el acceso a quienes aún no han finalizado su registro. La oferta contempla 11 programas en nivel técnico y 18 en nivel tecnólogo, enfocados en sectores productivos con demanda laboral.



Entre los programas disponibles en nivel tecnólogo se encuentran Análisis y Desarrollo de Software, Animación 3D, Animación Digital, Coordinación de Procesos Logísticos, Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos, Desarrollo Multimedia y Web, Gestión Contable y de Información Financiera, Gestión de Redes de Datos, Gestión Integral del Transporte, Implementación y Gestión de Bases de Datos, Gestión de Negocios y Finanzas, entre otros.

En el nivel técnico se ofrecen programas como Asesoría Comercial, Atención Integral al Cliente, Comercio de Productos Sostenibles, Compras y Abastecimiento, Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras, Emprendimiento y Fomento Empresarial, Integración de Contenidos Digitales, Operaciones Comerciales en Retail, Operaciones de Comercio Exterior, Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube, Promoción de Contenidos en Medios Digitales, entre otros.

La mayoría de los programas tienen una duración de 2.208 horas en el caso de los técnicos y de 3.984 horas para los tecnólogos, aunque existen algunas variaciones según el plan de formación. Los requisitos de edad también cambian dependiendo del programa, con un mínimo que oscila entre los 14, 16 y 18 años.



¿Cómo inscribirse a formaciones gratuitas del Sena?

El proceso de inscripción en Betowa se compone de cuatro pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

La formación titulada virtual conduce a la obtención de un título oficial como técnico o tecnólogo, dependiendo del programa cursado. Estos títulos tienen validez nacional y pueden fortalecer el perfil profesional de los egresados en procesos de vinculación laboral o emprendimiento. El Sena indicó que mantiene un enfoque incluyente en sus convocatorias, con énfasis en poblaciones como campesinos, personas con discapacidad, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP), pueblos indígenas, población LGBTIQ+, mujeres, migrantes y colombianos residentes en el exterior.

