Video| Futbolista salva la vida de una gaviota con primeros auxilios tras caer al campo de juego

Un insólito y conmovedor momento se vivió en un campo de fútbol en Estambul, cuando un futbolista interrumpió el juego para salvarle la vida a una gaviota que cayó al césped tras ser golpeada por un balón. La escena ocurrió durante la final del play-off de la 1.ª Liga Amateur de Estambul y rápidamente se convirtió en un episodio que trascendió lo deportivo para resaltar un gesto de humanidad en medio de la competencia.



El incidente se registró en el campo de Zeytinburnu, durante el partido entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor. Corría el minuto 22 cuando el portero pateo el balón desde el área, sin advertir que este impactaría a una gaviota que volaba a baja altura sobre el terreno de juego. El ave cayó inmediatamente al suelo, lo que generó sorpresa entre los jugadores y espectadores presentes.

Al percatarse de la situación, el capitán del İstanbul Yurdum Spor, Gani Çatan, reaccionó de inmediato. Sin dudarlo, corrió hacia el animal y comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente dos minutos. Posteriormente, la gaviota fue entregada al personal médico en la banda, que continuó atendiéndola tras el impacto que le ocasionó daños en las alas y le impidió volar de momento.

El propio guardameta relató a un medio local que al principio no entendió qué había ocurrido. “En ese momento quedé en shock. Me sentí mal. Estaba muy afectada, me afectó profundamente. Después de todo, también es un ser vivo”, afirmó Muhammet Uyanık, quien explicó que solo al acercarse se dio cuenta de que el objeto blanco que había caído era una gaviota.



El portero destacó que la primera reacción para ayudar al ave fue de su capitán. “En ese momento, impulsados por el instinto protector de salvarle la vida, le practicaron primeros auxilios. Le dieron RCP y la reanimaron. Le echaron agua en la boca y la devolvieron al conocimiento. Esto nos alegró. Fue un hermoso ejemplo de humanidad”, explicó, al mismo tiempo mencionó que le gustaría volver a ver al ave.



❤️ Un futbolista de un equipo turco de fútbol le salvó la vida a una gaviota en pleno partido tras recibir un pelotazo y caer inmóvil sobre el césped



El capitán, Gani Çatan, se arrodilló junto al ave y le practicó maniobras de reanimación durante casi dos minutos pic.twitter.com/gMeGp4YVur — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 24, 2026

Por su parte, Gani Çatan describió cómo percibió el momento exacto en que el balón impactó al animal. Según explicó, observó una gaviota volando muy bajo junto a una bandada y, segundos después, notó que algo rodaba hacia el suelo. “Algo rodaba hacia abajo. Me di cuenta de que era una gaviota. Fui el primero en correr hacia ella. Lo primero que pensé fue en RCP. Como había levantado las patas inmediatamente, no podía respirar. Se había desmayado, así que probé suerte”, relató.

El capitán añadió que tras iniciar la maniobra, comenzó a notar señales de reacción en el ave. “Había un equipo médico cerca. La llevé y la cargué con mis propias manos”, dijo, al tiempo que aclaró que no cuenta con formación sanitaria y actuó por reflejo. “Escuché que se había levantado, pero tenía problemas con las alas. Por reflejo, le practiqué RCP. No he recibido ninguna formación previa en cuestiones sanitarias”, señaló.

El futbolista reconoció que el incidente los afectó anímicamente incluso durante el desarrollo del partido, que finalmente perdieron. No obstante, restó importancia al resultado deportivo frente a lo ocurrido en el campo: “Perdimos el campeonato, pero es maravilloso haber ayudado a salvar una vida. Esto fue más importante que el campeonato”.

Aunque la gaviota permanece bajo tratamiento debido a las lesiones en sus alas, el gesto del capitán del İstanbul Yurdum Spor quedó registrado como un acto de solidaridad y empatía que ha sido aplaudido en redes sociales.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co