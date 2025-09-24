En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / EducationUSA, el programa de la embajada estadounidense en Colombia para estudiar en el exterior

EducationUSA, el programa de la embajada estadounidense en Colombia para estudiar en el exterior

La feria de EducationUSA contó con algunas de las universidades más reconocidas de Estados Unidos en Bogotá. Durante este evento se dio a conocer la oferta de más de 30 universidades en pregrado, maestría y doctorado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Más de 880 becas en posgrado y pregrado para estudiar con universidades del extranjero: cómo aplicar
Estudiar en el exterior.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad