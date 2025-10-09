Estos son los 10 colegios de Bogotá con el mejor nivel de inglés, según reconocido ranking

La firma de consultoría educativa Sapiens Research, reconocida por sus estudios sobre calidad académica en instituciones del país, publicó recientemente su más reciente versión del Ranking Col-Sapiens, en el que se analizan los colegios con mejor desempeño por áreas del conocimiento. Para la categoría de inglés, el análisis tomó en cuenta información del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) correspondiente a los índices de 2023 y 2024, con publicación de resultados en 2025.

En total, 880 colegios privados fueron evaluados en todo el territorio nacional. De ellos, 202 lograron clasificar dentro de las categorías de desempeño establecidas por Sapiens Research. Sin embargo, solo 22 instituciones en Bogotá alcanzaron los puntajes más altos en el área de inglés, destacándose por su consistencia en resultados académicos y por la implementación de metodologías efectivas para la enseñanza bilingüe.



Los 10 colegios de Bogotá con mejor inglés

Entre los colegios privados de Bogotá con mejores resultados en inglés se encuentran instituciones de larga trayectoria en educación bilingüe y otras que, en los últimos años, han fortalecido su enfoque internacional. De acuerdo con Sapiens Research, los planteles que encabezaron el listado fueron:



Colegio El Camino Academy Colegio Bilingüe Buckingham Colegio Los Nogales Montessori British School Colegio San Jorge de Inglaterra Colegio Santa Francisca Romana Gimnasio Vermont Colegio San Mateo Apóstol Colegio Abraham Lincoln Colegio San Carlos

Además, el ranking de los mejores 10 colegios de Bogotá en la materia de inglés lo complementan otras instituciones como el Colegio Anglo Colombiano, el Colegio Marymount, el Gimnasio Femenino y el Gimnasio Campestre. Según explicó la firma, estos resultados no están relacionados directamente con los puntajes obtenidos en las pruebas Saber 11, sino con los índices globales de desempeño del Icfes, los cuales miden el rendimiento en diversas materias, incluido el inglés, a lo largo de los dos años previos a la publicación del ranking.



¿Cómo se evalúa el ranking de Sapiens Research?

El estudio de Sapiens Research clasifica los colegios a partir de dos grandes variables: categorías de desempeño académico y calificaciones institucionales. En cuanto a las categorías, los colegios deben cumplir dos requisitos fundamentales:



Contar con un nivel A+ en el Icfes.

Mantener un índice general igual o superior a 0.80 durante los dos años previos al análisis.

Con base en estos parámetros, las instituciones se agrupan en una escala que va desde D1 (la más alta) hasta D10 (la menos alta). En la versión 2025-2026 del ranking, seis colegios alcanzaron la categoría D1, con puntajes entre 98,7 y 100 sobre 100, mientras que 60 colegios se ubicaron en D10, con resultados entre 87,3 y 88,5.

Por otro lado, las calificaciones institucionales reconocen los niveles de excelencia y gestión de calidad que alcanzan los colegios a través de certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales. Estas calificaciones se expresan en una escala que va desde AAA+++ (máxima) hasta A (mínima), según los modelos de reconocimiento de calidad y los programas educativos validados por más de 70 firmas y organismos acreditadores que operan en Colombia.



El informe de este año muestra un descenso en el número de colegios clasificados frente a la versión anterior. Pasaron de 880 en 2024-2025 a 809 en 2025-2026, es decir, 71 menos. Del total clasificado, 760 pertenecen al sector privado y 49 al sector oficial. En cuanto a calendario académico, 616 son calendario A y 191 calendario B. El promedio de estudiantes en grado 11 de los colegios que lograron clasificar fue de 48, mientras que en los que no alcanzaron los requisitos, la media fue de 30 alumnos. Y en la mitad del espectro se ubican los colegios de categorías D5, D6 y D7, que en conjunto agrupan más de 300 instituciones.

"El Ranking Col-Sapiens es más que un listado de los mejores colegios colombianos clasificados en categorías de desempeño académico y en calificaciones por certificaciones y/o acreditaciones internacionales; es un sistema integral con el que los colegios se pueden autoevaluar de forma histórica, comparar con diversos referentes, y planear de forma estratégica. Y se publica cada año desde 2013 por la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el Observatorio Internacional IREG (Reporte Ranking Col-Sapiens 2025-2026)", se lee en el portal de la firma.



Los 10 mejores colegios en Colombia, según ranking de 2025

El ejercicio de análisis de Sapiens Research concluyó con la selección de 809 colegios (un 5,53% del total nacional), que se distribuyen en diez categorías —de D1 a D10— según su desempeño académico, y en seis calificaciones —desde AAA+++ hasta A— de acuerdo con las certificaciones y acreditaciones obtenidas. Una vez verificados esos datos, la firma también contrasta si los colegios cuentan con certificaciones o acreditaciones de organismos nacionales e internacionales reconocidos en su metodología.

Colegio Boston Internacional (Barranquilla, Atlántico): Categoría D1 Colegio Nuevo Cambridge (Floridablanca, Santander): Categoría D1 Colegio Anglo Americano (Bogotá, D.C.): Categoría D1 Colegio Bilingüe Divino Niño (Bucaramanga, Santander): Categoría D1 Liceo Campo David (Bogotá, D.C.): Categoría D1 Colegio Bilingüe Diana Oese (Cali, Valle): Categoría D1 Colegio los Nogales (Bogotá, D.C.): Categoría D1 Colegio Colombo Americano CAS (Bogotá, D.C.): Categoría D2 Colegio San Jorge de Inglaterra (Bogotá, D.C.): Categoría D2 Colegio San Mateo Apóstol (Bogotá, D.C.): Categoría D2

El reporte también detalla que 39 colegios ingresaron por primera vez al ranking y 108 salieron. Dentro de los ingresos se destaca el caso del Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, que alcanzó la categoría D1, la más alta del listado. En la categoría D2, que concentra a 22 colegios con puntajes entre 97,4652 y 98,7326, ingresaron cuatro instituciones: el Gimnasio Villa Fontana de Tunja, el Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis de Barranquilla, el Colegio Cristiano Monte Hebrón de Bogotá y el Colegio San Mateo Apóstol de Yopal.

Otros cinco colegios lograron entrar a la categoría D3, entre ellos el Gimnasio Saucará de Piedecuesta y el Franciscano San Luis Rey de Armenia. Además, dos instituciones se destacaron por subir dos categorías en una sola versión: el Colegio Cristiano J. Vender Murphy de Puerto Colombia (de D6 a D4) y la Institución Educativa Luis María Jiménez de Aguazul, Casanare (de D9 a D7). El análisis de los índices generales de Prisma-Icfes muestra que los 20 colegios con los más altos puntajes en 2024 tuvieron entre 10 y 167 alumnos en grado 11, con un promedio de 45.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co