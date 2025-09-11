Estos son los 10 mejores colegios de Colombia en 2025, según ranking de importante firma.

El Ranking Col-Sapiens 2025-2026 ya está disponible y, como cada año, presenta un panorama de los colegios colombianos que lograron cumplir con las condiciones de clasificación fijadas por la firma de consultoría Sapiens Research. En esta ocasión se revisaron los resultados de más de 14.600 instituciones educativas de todos los departamentos, tanto públicas como privadas, en zonas urbanas y rurales, y bajo calendarios A y B.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La metodología de este ranking, que se publica desde 2013, descansa en dos requisitos principales: primero, que el colegio mantenga la calificación A+ en la plataforma Prisma-Icfes durante los dos años inmediatamente anteriores al reporte (en este caso 2023 y 2024). Segundo, que registre un índice general igual o superior a 0,80 en ese mismo periodo. Según lo indicado por la firma, este ranking no se basa en los resultados de la prueba Saber 11, sino en índices académicos construidos por materia.



Los 10 mejores colegios en Colombia, según ranking de 2025

El ejercicio de análisis de Sapiens Research concluyó con la selección de 809 colegios (un 5,53% del total nacional), que se distribuyen en diez categorías —de D1 a D10— según su desempeño académico, y en seis calificaciones —desde AAA+++ hasta A— de acuerdo con las certificaciones y acreditaciones obtenidas. Una vez verificados esos datos, la firma también contrasta si los colegios cuentan con certificaciones o acreditaciones de organismos nacionales e internacionales reconocidos en su metodología.



Colegio Boston Internacional (Barranquilla, Atlántico): Categoría D1 Colegio Colombo Americano CAS (Bogotá, D.C.): Categoría D2 Colegio San Jorge de Inglaterra (Bogotá, D.C.): Categoría D2 Gimnasio el Hontanar - Bilingüe Internacional (Chía, Cundinamarca): Categoría D2 Nuevo Colegio del Prado (Barranquilla, Atlántico): Categoría D2 Colegio CIEDI - Bilingüe Internacional (Bogotá, D.C.): Categoría D3 Colegio Nueva Inglaterra - Bilingüe Internacional (Bogotá, D.C.): Categoría D3 Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá, D.C.): Categoría D3 Liceo de Colombia Bilingüe (Bogotá, D.C.): Categoría D3 Colegio Inglés (Ibagué, Tolima): Categoría D3

El reporte también detalla que 39 colegios ingresaron por primera vez al ranking y 108 salieron. Dentro de los ingresos se destaca el caso del Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga, que alcanzó la categoría D1, la más alta del listado. En la categoría D2, que concentra a 22 colegios con puntajes entre 97,4652 y 98,7326, ingresaron cuatro instituciones: el Gimnasio Villa Fontana de Tunja, el Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis de Barranquilla, el Colegio Cristiano Monte Hebrón de Bogotá y el Colegio San Mateo Apóstol de Yopal.

Otros cinco colegios lograron entrar a la categoría D3, entre ellos el Gimnasio Saucará de Piedecuesta y el Franciscano San Luis Rey de Armenia. Además, dos instituciones se destacaron por subir dos categorías en una sola versión: el Colegio Cristiano J. Vender Murphy de Puerto Colombia (de D6 a D4) y la Institución Educativa Luis María Jiménez de Aguazul, Casanare (de D9 a D7). El análisis de los índices generales de Prisma-Icfes muestra que los 20 colegios con los más altos puntajes en 2024 tuvieron entre 10 y 167 alumnos en grado 11, con un promedio de 45.



¿Cómo se mide el ranking de Sapiens Research?

Cada una de las diez categorías del ranking representa un rango de puntajes obtenido tras el análisis de cinco áreas de estudio. La categoría D1, que es la más alta, agrupa solo seis colegios con puntajes entre 98,7326 y 100. En contraste, la categoría D10, la más baja dentro del grupo de clasificados, reúne 60 instituciones con rangos entre 87,3259 y 88,5933. El Ranking también evidencia que el 8% de colegios subió de categoría (70 instituciones), el 30% bajó (243 colegios) y el 56% se mantuvo en la misma posición (458).

Publicidad

El informe de este año muestra un descenso en el número de colegios clasificados frente a la versión anterior. Pasaron de 880 en 2024-2025 a 809 en 2025-2026, es decir, 71 menos. Del total clasificado, 760 pertenecen al sector privado y 49 al sector oficial. En cuanto a calendario académico, 616 son calendario A y 191 calendario B. El promedio de estudiantes en grado 11 de los colegios que lograron clasificar fue de 48, mientras que en los que no alcanzaron los requisitos, la media fue de 30 alumnos. Y en la mitad del espectro se ubican los colegios de categorías D5, D6 y D7, que en conjunto agrupan más de 300 instituciones.

"El Ranking Col-Sapiens es más que un listado de los mejores colegios colombianos clasificados en categorías de desempeño académico y en calificaciones por certificaciones y/o acreditaciones internacionales; es un sistema integral con el que los colegios se pueden autoevaluar de forma histórica, comparar con diversos referentes, y planear de forma estratégica. Y se publica cada año desde 2013 por la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el Observatorio Internacional IREG (Reporte Ranking Col-Sapiens 2025-2026)", se lee en el portal de la firma.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co