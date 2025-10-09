En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Recibe llamadas y nadie responde? No hable, su voz puede ser clonada

¿Recibe llamadas y nadie responde? No hable, su voz puede ser clonada

Si recibe llamadas de números desconocidos en su celular y la persona del otro lado no le contesta, podría estar siendo víctima de una nueva modalidad de estafa. Le contamos cómo funciona.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Estafa de la llamada silenciosa en Colombia: qué es, cómo funciona y cómo evitarla
Estafa de la llamada silenciosa en Colombia: qué es, cómo funciona y cómo evitarla. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad