En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / María Corina Machado se pronuncia tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025: "Venezuela será libre"

María Corina Machado se pronuncia tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025: "Venezuela será libre"

En su primer pronunciamiento público, la líder opositora afirmó en su cuenta de X que este "este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de oct, 2025
Comparta en:
ÚLTIMA HORA | Premio Nobel de Paz 2025 fue entregado a María Corina Machado

Publicidad

Publicidad

Publicidad