Icetex lanza becas hasta del 80% para estudiar con universidades españolas: vea los requisitos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva etapa de becas y apoyos para personas que quieran estudiar con universidades españolas durante 2026 y 2027. Las oportunidades corresponden a programas ofertados por las siguientes instituciones: CESTE Escuela Internacional de Negocios, la Universidad Europea y la Universidad Internacional de Valencia (VIU).

Entre los apoyos económicos se encuentran becas que cubren entre el 50%, 60% y el 80% del valor de la matrícula, según la institución y el programa elegido. Las convocatorias se encuentran abiertas para colombianos que quieran estudiar en universidades españolas y cada una tiene fechas de cierre durante los meses de marzo y abril de 2026.

En los tres casos, los aspirantes deben ser profesionales colombianos residentes en el país o connacionales en el exterior. Algunos de los requisitos generales es que si cuentan con créditos vigentes con el Icetex o fondos en administración, no pueden estar en mora al momento del cierre de la convocatoria. Los resultados serán comunicados por correo electrónico a quienes participen en el proceso.



Becas del 50% para estudiar en la Escuela Internacional de Negocios

La convocatoria on mayor número de cupos corresponde a CESTE, institución ubicada en Zaragoza, España, y tiene como fecha de cierre el próximo 9 de abril de 2026 a las 5:00 p.m. En total se ofrecen 98 becas que cubren el 50% del valor de la matrícula en programas de maestría con una duración de nueve meses. Los programas incluidos en la convocatoria son:



MBA en Logística y Cadena de Suministro

MBA en Emprendimiento Internacional

MBA en Marketing Digital

MBA en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Máster en Dirección Financiera

Máster en Redes y Ciberseguridad

Máster en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial

Las clases iniciarán el 21 de septiembre de 2026 y finalizarán el 30 de junio de 2027. Las modalidades ofertadas son virtual, semipresencial y presencial, distribuidas de la siguiente manera:



Virtual: 32 becas

32 becas Semipresencial: 36 becas

36 becas Presencial: 30 cupos, en Zaragoza, España

En los programas presenciales y semipresenciales, además del descuento en matrícula, se contempla alojamiento en habitación individual con baño privado y alimentación (desayuno, almuerzo y cena) durante el tiempo de estancia en España. En el caso de la modalidad semipresencial, la permanencia en el país europeo será de 45 días; en la presencial, la estadía será de nueve meses. También se incluye seguro médico, excepto para personas mayores de 34 años.



Además, los gastos adicionales como tiquetes aéreos, trámites migratorios y otros costos no contemplados deberán ser asumidos por cada beneficiario. El proceso de selección contempla criterios de experiencia profesional (40% del puntaje), promedio académico de pregrado (30%) y factor socioeconómico (30%). La Comisión Nacional de Becas se reunirá el 23 de abril de 2026 para evaluar las postulaciones.



Becas del 80% para estudiar virtual en la Universidad Europea

Otra de las convocatorias ofrece cinco becas que cubren el 80% del valor de la matrícula para maestrías virtuales en la Universidad Europea. El cierre está previsto para el 13 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m., y la comisión evaluadora revisará las postulaciones el 23 de marzo de 2026. Estos programas tienen una duración de 12 meses y comenzarán el 15 de abril de 2026. Los programas disponibles, que son maestrías impartidas en línea, son los siguientes:



Máster Universitario en Big Data Analytics

Máster Universitario en Sistemas Integrados De Gestión

Máster Universitario en Educación Universitaria

Máster Universitario en Diseño de Interiores

Máster Universitario en Recursos Humanos

Máster Universitario en Asesoría Jurídica y de la Empresa

Para postularse, los aspirantes deben contar con carta de preadmisión expedida por la universidad antes de realizar la inscripción en la plataforma del ICETEX. Además, se exige un promedio mínimo de 4,0 sobre 5,0 en el pregrado y al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada con el programa escogido. La edad permitida es entre 21 y 65 años al momento del cierre.

El beneficio cubre únicamente el valor de la matrícula, y cualquier gasto adicional deberá ser asumido por el estudiante. El Icetex realizará la preselección y enviará el listado a la universidad, que tendrá la decisión final sobre la asignación de las becas.



Becas del 60% en la Universidad Internacional de Valencia (VIU)

La tercera convocatoria corresponde a la Universidad Internacional de Valencia (VIU), institución especializada en educación en línea. En este caso se ofrecen 54 becas que cubren el 60% del valor de la matrícula en programas de maestría virtuales con una duración de 12 meses. Entre las maestrías incluidas se encuentran:



Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas

Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo

Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management

Máster Universitario en Neuropsicología Clínica

Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación

Máster Universitario en Bioinformática

Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona

Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica

Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos

Máster Universitario en Ciberseguridad

Máster Universitario en Energías Renovables

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica

Master Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Máster Universitario en Criminología. Delincuencia y Victimología

Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto

Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género

Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos de la Comunicación en Contextos Socioeducativos

Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación

Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana

Máster Universitario en Psicopedagogía

Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología

Máster Universitario en Interpretación e Investigación Musical

Máster Universitario en Comunicación Corporativa y Estratégica

Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera

Máster Universitario en Gestión Deportiva

Máster Universitario en Gestión Integral de la Calidad

Máster Universitario en Inteligencia de Negocio

Máster Universitario en Supply Chain Management and Logistics

Máster Universitario en Psicología en la Infancia y Adolescencia

Máster Universitario en Neurociencias e Investigación en Imagen Neurológica

Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

Máster Universitario en Psicología Jurídica

Máster Universitario en Investigación Sanitaria

Máster Universitario en Psicología de la Educación

Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web

Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial

Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos

Máster Universitario en Derecho Digital y de la Ciberseguridad

Máster Universitario en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos

Máster Universitario en Educación Bilingüe

Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación

Máster Universitario en Metodologías Activas y Digitales

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas

Máster Universitario en Investigación en Educación

Máster Universitario en Traducción Editorial

Máster Universitario en Comunicación Social de la Investigación Científica

Máster Universitario en Periodismo Multimedia

La convocatoria cerrará el 2 de marzo de 2026 a las 5:00 p. m., y los programas iniciarán en abril u octubre de 2026, según el calendario académico. Los aspirantes deben contar con admisión definitiva por parte de la universidad antes de postularse ante el Icetex.

El promedio mínimo requerido es de 3,7 sobre 5,0 y se exige al menos 12 meses de experiencia profesional relacionada con el programa seleccionado. La edad permitida también oscila entre los 21 y 65 años. Al igual que en las otras convocatorias, el beneficio cubre exclusivamente un porcentaje de la matrícula, y los demás gastos asociados a los estudios deberán ser cubiertos por cada estudiante.

