¿A qué hora los astronautas de Artemis II sobrevolarán la Luna?

Este lunes 6 de abril los astronautas de la misión Artemis II inician la fase final de su aproximación a la Luna. Según ha detallado la NASA, la misión ha alcanzado el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra.

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Gracias a este cambio, la nave Orión utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que promete llevar a la tripulación a cumplir la distancia récord establecida, llegando a el punto más lejano de la Tierra que cualquier otro ser humano ha alcanzado.



¿Cuándo sobrevolará la Luna Artemis II?

En la nave Orion viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen. Actualmente, la misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento.

El sobrevuelo del astro ocurrirá este lunes 6 de abril y durará cerca de siete horas, desde las 2:45 p. m., hora del este de Estados Unidos (1:45 p. m. hora Colombia) para terminar sobre las 9:20 p. m. (8:20 p. m. hora Colombia).

La NASA transmitirá el sobrevuelo en su página web, así como en YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios tanto de astronautas a bordo de la nave espacial como de expertos en el centro de Control de Misión en Houston, Texas.



Dada la distancia, la NASA ha advertido que la calidad del video en la transmisión en vivo puede ser deficiente en algunos momentos.



Fotos: Nasa / AFP

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Los logros de la tripulación de Artemis II

Habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna. Verán el astro desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

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"Esta misión marca la primera vez que toda la Cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. Se trata de un enorme cráter parecido a una diana que ya había sido fotografiado antes por cámaras en órbita.

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una prueba para asegurarse que el pilotaje manual funciona y también reviso su plan de observación científica para identificar y fotografiar diversos accidentes geográficos de la superficie lunar.

"La moral a bordo es alta", dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada de la tripulación. Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

Para este momento, los astronautas de Artemis II ya han observado perspectivas totalmente nuevas. "Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular", dijo Koch durante una entrevista en directo desde el espacio.

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La misión se inscribe en un plan a largo plazo para regresar de forma sostenida a la Luna, con el objetivo de establecer una base permanente que sirva de plataforma para futuras exploraciones. La NASA aspira a un alunizaje en 2028.

Durante el sobrevuelo del satélite, "vamos a aprender enormemente sobre la nave espacial", subrayó el domingo el director de la NASA, Jared Isaacman, en CNN. "Es lo que más nos interesa en términos de datos", añadió, recordando que la cápsula Orion no había transportado hasta ahora a ningún ser humano.

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*Con información de AFP