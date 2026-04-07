Vuelco en caso de asesinato de un hombre en Tierra Bomba, isla de Cartagena: Policía da detalles

La paz de quienes vacacionaban en una playa de Tierra Bomba, una isla muy turística de Cartagena, fue interrumpida por el asesinato de un hombre. El sonido de unos disparos resonó y generó temor entre los bañistas de la zona. La Policía Nacional dio detalles sobre el hecho. Aunque al inicio se pensó que trataría de una riña, la investigación ha dado un vuelco que indicaría que este sería un caso más de sicariato en Cartagena.



El asesinato ocurrió el pasado domingo 5 de abril, cerca de las 3 de la tarde. Específicamente en el sector de Punta Arena, en la playa de un hotel reconocido de la zona caribeña. El general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, dio detalles sobre este brutal hecho que generó temor entre los visitantes de Tierra Bomba y afectó la convivencia del sector.

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Uniformados de esta institución y de la Armada Nacional llegaron hasta el lugar para atender la emergencia ocurrida por este homicidio en Tierra Bomba y encontraron el cuerpo sin vida del hombre. Los encargados de la Policía y el CTI de la Fiscalía adelantaron diligencias y actos urgentes en la zona.



Lo que encontraron las autoridades en la escena

Según el general Peña, el hombre fue asesinado con un arma de calibre 9 mm. Así se pudo establecer con el material recolectado en la escena, ya que los investigadores encontraron vainillas del arma homicida. Los trabajadores de la zona hotelera señalaron en sus testimonios que el hecho ocurrió por un caso de intolerancia. Sin embargo, el caso dio un vuelco conforme avanzó la investigación: “Inicialmente, se conoció por parte de las personas que prestan servicios allá que todo parecía ser una riña. Con el pasar de las horas y profundizando en la investigación, se ha podido establecer que puede haber otra hipótesis de un sicariato”.

Las investigaciones que reconstruyeron los hechos indican que en esta playa de Tierra Bomba había una fiesta en la que la gente estaba consumiendo bebidas embriagantes. Cuando ocurrió el asesinato, los acompañantes de la víctima abandonaron el sitio. Debido a la distancia, explicó el general, la huida del criminal y de los testigos fue fácil; y es que las autoridades solo podían llegar por vía marítima.



Por ese motivo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ahora llevan una investigación con un equipo que fue creado con el propósito de citar a los testigos del hecho y que relaten cómo ocurrió este asesinato en Cartagena. “Ninguna hipótesis se puede descartar”, enfatizó el uniformado en declaraciones a medios de comunicación.



Víctima podría tener antecedentes: alias El Enano

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena añadió que hay posibilidades de que el hombre asesinado tenga antecedentes por tráfico de estupefacientes. El general reveló que distintas fuentes de información, “sobre todo informales”, le han indicado a las autoridades que el cadáver correspondería a un hombre conocido en el mundo criminal como ‘El Enano’ o ‘El Patrón’. Sin embargo, el equipo forense a cargo de la identificación del cuerpo no ha podido establecer si se trata del mismo hombre que señalan estas fuentes citadas por el uniformado.



María Paula Rodríguez Rozo

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