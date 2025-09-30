¿Cuándo cortarse el cabello en octubre de 2025, según calendario lunar? Estas son las mejores fechas

El calendario lunar es una herramienta ancestral que ha sido utilizada durante siglos para guiar diversas actividades humanas, desde la agricultura hasta la medicina tradicional. En tiempos recientes, su influencia ha sido reconocida también en el ámbito del cuidado personal, especialmente en lo relacionado con el cabello. Cada fase de la Luna tiene un impacto energético sobre la Tierra, y este influjo puede aprovecharse para mejorar los resultados de tratamientos capilares, cortes de cabello y rutinas de belleza.

El calendario lunar se basa en las fases de la Luna, que se repiten aproximadamente cada 29,5 días. Estas fases —Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante— no solo marcan el ritmo de los ciclos naturales, sino que también influyen en los fluidos corporales, el estado emocional y el crecimiento celular. En el caso del cabello, se ha observado que cortarlo en determinadas fases lunares puede favorecer su crecimiento, fortalecer su estructura o prolongar la duración de un estilo.

La Luna nueva representa el inicio de un ciclo, un momento de introspección y renovación. El cuarto creciente es una fase de expansión, ideal para estimular el crecimiento. La Luna llena simboliza plenitud y fortaleza, mientras que el cuarto menguante está asociado con la depuración y el mantenimiento. Estas características energéticas se traducen en recomendaciones específicas para el cuidado capilar, que muchas personas siguen con el objetivo de mejorar la salud y apariencia de su melena.



Fases de la Luna en octubre 2025

Luna llena: martes 7 de octubre

Cuarto menguante: lunes 13 de octubre

Luna nueva: martes 21 de octubre

Cuarto creciente: miércoles 29 de octubre

La relación entre las fases lunares y el cabello se fundamenta en la idea de que el cuerpo humano responde a los mismos ritmos que la naturaleza. Así como las mareas cambian con la posición de la Luna, también lo hacen ciertos procesos fisiológicos. Por ello, cortar el cabello en una fase lunar adecuada puede tener efectos positivos en su crecimiento, resistencia y apariencia.



Durante la Luna creciente, el cabello tiende a crecer más rápido y con mayor vitalidad. Esta fase es ideal para quienes desean que su melena aumente en longitud en poco tiempo. En cambio, la Luna llena fortalece el cabello, lo hace más brillante y saludable. El cuarto menguante es propicio para mantener un corte definido por más tiempo, ya que el crecimiento se ralentiza. Finalmente, la Luna nueva no es recomendable para cortes, pero sí para aplicar tratamientos regeneradores.



Mejores fechas para cortarse el cabello en octubre de 2025

Durante este mes, las fases lunares ofrecen varias oportunidades para realizar cortes de cabello estratégicos, según el objetivo deseado. A continuación, le detallamos las fechas más favorables, teniendo en cuenta el calendario lunar:



Luna llena – martes 7 de octubre

La Luna llena de octubre, conocida como la Luna de la Cosecha, se producirá el martes 7 de octubre. Esta fase es ideal para realizar cortes que fortalezcan el cabello, aporten volumen y mejoren el brillo natural. Aunque el crecimiento posterior será más lento, el cabello se verá más saludable y resistente. Es una excelente oportunidad para quienes desean renovar su estilo sin preocuparse por retoques frecuentes.



Cuarto menguante – lunes 13 de octubre

El cuarto menguante es una fase en la que la energía lunar comienza a disminuir. Cortarse el cabello en esta etapa no es recomendable si se busca estimular el crecimiento o realizar cambios drásticos de estilo. Sin embargo, es útil para mantener cortes definidos por más tiempo, ya que el crecimiento se ralentiza. Esta fecha puede ser aprovechada por quienes desean conservar su look actual sin necesidad de retoques constantes.



Luna nueva – martes 21 de octubre

La Luna nueva representa el inicio de un nuevo ciclo lunar. Aunque no es favorable para cortes de cabello, sí lo es para aplicar tratamientos capilares intensivos. Durante esta fase, el cuerpo está más receptivo a la regeneración, por lo que es recomendable realizar mascarillas nutritivas, tratamientos de hidratación profunda o terapias capilares en el salón de belleza o en casa. Evitar el uso de tijeras en esta fecha puede prevenir resultados desfavorables.



Cuarto creciente – miércoles 29 de octubre

La fase de cuarto creciente es una de las más recomendadas para cortar el cabello si el objetivo es estimular su crecimiento. Cortar las puntas en esta etapa puede ayudar a que el cabello crezca más rápido, con mayor fuerza y vitalidad. Es ideal para quienes desean dejar crecer su melena o recuperar el largo perdido por cortes anteriores. Esta fecha también es propicia para iniciar tratamientos que fortalezcan la fibra capilar.



Signo zodiacal para cortes de cabello

Además de las fases lunares, algunos expertos en astrología sugieren tener en cuenta el signo zodiacal en el que se encuentra la Luna al momento del corte. Por ejemplo, cuando la Luna transita por signos de tierra como Tauro, Virgo o Capricornio, se cree que el cabello se fortalece. En cambio, los signos de fuego como Aries, Leo o Sagitario están asociados con brillo y vitalidad. Aunque estas creencias no tienen respaldo científico, muchas personas las consideran útiles para complementar su rutina de belleza.

También es importante considerar el estado actual del cabello. Si está dañado, quebradizo o con puntas abiertas, la Luna llena puede ser el momento ideal para realizar un corte reparador. Si el cabello está sano y se desea estimular su crecimiento, el cuarto creciente será más adecuado. En todos los casos, se recomienda utilizar productos de calidad y acudir a profesionales capacitados para obtener los mejores resultados.

