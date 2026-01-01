En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro dice estar "listo" para hablar con EE. UU. "de un acuerdo de combate contra el narcotráfico"

Maduro dice estar "listo" para hablar con EE. UU. "de un acuerdo de combate contra el narcotráfico"

El venezolano negó haber hablado más de una vez con el presidente Trump y eludió contestar la pregunta sobre el presunto ataque terrestre de la CIA a una instalación del narcotráfico.

Por: EFE
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Maduro dice estar listo para hablar con EE. UU. “de un acuerdo de combate contra el narcotráfico”
Tom Brenner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad