Maduro dice estar "listo" para hablar con EE. UU. "de un acuerdo de combate contra el narcotráfico"

Nicolás Maduro insistió en decirle a Estados Unidos que está listo para un "acuerdo de combate" al narcotráfico, en un nuevo llamado que hace al país norteamericano en medio del despliegue militar que Washington ordenó en el Caribe y que Caracas ve como una "amenaza" para un cambio de régimen en Venezuela.

"Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos", dijo el chavista en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida este jueves 1 de enero por el canal estatal VTV.

"Que si quieren petróleo de Venezuela está lista para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico también aquí está Venezuela, que lo he dicho una y mil veces", añadió el mandatario que iba manejando su coche mientras era entrevistado.



“Somos víctimas del narcotráfico colombiano”

Maduro dijo que su país tiene un "modelo perfecto" de combate al narcotráfico y volvió a señalar que la cocaína que circula en la región proviene de su vecina Colombia. "Nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano. No de hoy, de décadas. Y hemos logrado, con nuestro modelo, controlar el impacto que el narcotráfico colombiano tuvo en Venezuela en tiempos pasados", sostuvo.



Añadió que su gobierno destina miles de millones de "recursos" para tener seguridad en los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. "Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros", añadió Maduro, destacando que las 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico que su país destruyó en 2025 provenían del país vecino. (Lea también: Presidente Petro habla del Eln, el ataque de la CIA en Venezuela y Maduro)



Los diálogos de Maduro con Trump

"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre, desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores", dijo Maduro.



Reiteró que la conversación fue "muy respetuosa" y que duró "10 minutos". "Lo primero que me dijo -fue-: ‘Mr. President Maduro’. Y yo le dije: ‘Mr. President, Donald Trump’", contó Maduro, que iba manejando su coche mientras Ramonet le hacía la entrevista regular de cada 1 de enero.

También comentó que la conversación con Trump fue "agradable", pero que las "evoluciones" posteriores "no han sido agradables".

A finales de diciembre, Trump aseguró que habló "muy recientemente" con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington contra Venezuela en el marco de una campaña para combatir el narcotráfico del que culpa al país caribeño.

"Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso", dijo Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.



Maduro no habló del supuesto ataque terrestre de la CIA

Cuando se le preguntó directamente si confirmaba o negaba el ataque, Maduro dijo que "esto podría ser algo de lo que hablemos en unos días".

El ataque equivaldría al primer ataque terrestre conocido de la campaña militar estadounidense contra el narcotráfico procedente de América Latina.

Trump dijo el lunes 29 de diciembre de 2025, que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque para presuntos barcos con drogas venezolanas. No comentó si se trató de una operación militar o de la CIA ni dónde ocurrió el ataque, limitándose a señalar que fue "a lo largo de la costa".

"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas", señaló a los periodistas en su resort de Mar-a-Lago en Florida. “Así que atacamos a todos los barcos y ahora atacamos la zona de implementación, donde se implementa. Y eso ya no existe”, añadió.

Durante semanas, Trump ha amenazado con ataques terrestres contra los carteles de la droga en la región, diciendo que comenzarían "pronto", pero este es el primer ejemplo aparente.

Según informó el diario The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

NBC reveló los testimonios de indígenas wayú que apuntarían a que el bombardeo ocurrió en la Alta Guajira venezolana, el 18 de diciembre de 2025.

Sin embargo, el régimen venezolano aún no se ha pronunciado.

