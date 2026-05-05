Caso Lili Pink: ¿quién es el único capturado tras allanamiento de tiendas en Colombia? Es un bogado

Un abogado radicado en Barranquilla se mantiene, por ahora, como el único capturado en el caso Lili Pink, una investigación que adelanta la Fiscalía y que ha puesto bajo la lupa el funcionamiento de empresas del sector textil. Según fuentes del proceso, el jurista habría sido apoderado de otra compañía del mismo sector que fue intervenida años atrás por presunto lavado de activos. A este antecedente se suma un hecho que ha generado especial atención y fue que, pocos días antes de su detención, el abogado había superado una convocatoria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administrar bienes del Estado.



Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, quien figura como el único capturado hasta el momento en el marco del caso Lili Pink. Conforme a un certificado del Registro Nacional de Abogados, Martínez cuenta con tarjeta profesional vigente desde el año 2003. Mientras avanzan las indagaciones, salió a la luz un episodio de su trayectoria profesional que hoy es objeto de análisis por parte de las autoridades.

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De acuerdo con información conocida por los investigadores, Walter Martínez habría actuado como apoderado en 2012 de Tierra Santa SAS, una empresa cuyo titular, Ibrahim Guevara, fue capturado junto a otras 19 personas por un presunto esquema de lavado de dinero mediante comercios dedicados a la venta de ropa, calzado y juguetes. Aunque Martínez no fue vinculado penalmente en ese expediente, la Fiscalía indaga ahora cuál fue el alcance de su relación con esa empresa intervenida y si existen similitudes entre aquel caso y la investigación que actualmente involucra a Lili Pink.



El prontuario delincuencial del primer capturado por caso Lili Pink

La captura del abogado se produjo el pasado 26 de abril en Barranquilla, en un operativo adelantado por el CTI de la Fiscalía. El procedimiento coincidió con una situación que resultó paradójica, pues, apenas dos días antes, Martínez había sido incluido en el registro de elegibles de la SAE para administrar bienes de la entidad como representante legal, según consta en un acta oficial. En audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando.

Martínez no aceptó los cargos. “Habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía”, manifestó Leonardo Quevedo Castillo, director especializado contra los delitos fiscales. Fuentes de la Fiscalía también le confirmaron a Noticias Caracol que el abogado registra anotaciones por los delitos de contrabando y favorecimiento al contrabando.



Lili Pink se pronuncia sobre investigación en su contra

Por su parte, el abogado representante de Lili Pink afirmó, a través de un comunicado, que la empresa está controvirtiendo ante la justicia los señalamientos de la Fiscalía y que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados. En el mismo pronunciamiento, la compañía sostuvo que “no existe declaratoria judicial que confirme” los señalamientos por supuesto contrabando y recalcó que “las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y “todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados”.



Lili Pink agregó que los hechos por los que es investigada “corresponden a una controversia jurídica en curso, no a conclusiones definitivas”, y señaló que “Lili Pink advierte, además, inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”. Finalmente, la empresa aseguró que “opera legalmente en Colombia y en otros países de Latinoamérica” y que “hace un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, evitando que interpretaciones anticipadas sustituyan las decisiones judiciales”.



¿Qué pasará con el único capturado por caso Lili Pink?

Este martes 5 de mayo se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Walter Martínez. Sin embargo, la diligencia la suspendieron porque la defensa alegó que no alcanzó a revisar las pruebas, así que el proceso legal quedó para el lunes 11 de mayo.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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