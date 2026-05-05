El Metro de Bogotá será visto sobre los viaductos este 2026: conozca desde cuando inician pruebas

El Metro de Bogotá sigue avanzando para ser una realidad cada vez más tangible para la ciudadanía. El pasado 30 de abril llegó el décimo tren que compone la flota del sistema. Entre tanto, el personal de este megaproyecto se alista para iniciar la siguiente fase de pruebas, en la que los trenes por fin serán vistos por la ciudadanía.



El calendario del proyecto sigue corriendo. Para junio de este año, los trenes del Metro de Bogotá pasarán por una nueva prueba de fuego. En este mes, los vagones tendrán sus primeras pruebas operativas sobre el viaducto. Los ensayos serán ejecutados sin pasajeros dentro de los trenes y los recorridos comprenderán un tramo de seis kilómetros, que van desde el patio taller en Bosa hasta la estación número 4, ubicada en la localidad de Kennedy.

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Estas pruebas pretenden evaluar rodaje, energía, señalización CBTC y frenado en los primeros kilómetros construidos.

Cada tren tiene conducción automática y será supervisado desde el Centro de Control Operacional. El sistema garantiza precisión, seguridad y eficiencia en la operación. Los vagones se mueven gracias a los cuatro motores que tiene cada vehículo.



Con corte al 31 de marzo, las obras del Metro de Bogotá —que se extienden por 24 kilómetros en toda la ciudad— alcanzaron un avance del 75,5 %. El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, José Leonidas Narváez, explicó en una reciente entrevista a Noticias Caracol que la empresa CHEC (China Harbor Engineering Company), encargada de adelantar la construcción del sistema, presentó formalmente una propuesta para conectar la Línea 1 desde la calle 72 hasta la calle 100. Esto, en otras palabras, significa la construcción de tres estaciones que estarían a lo largo de 3,25 kilómetros y que conectarán la ciudad en un solo corredor rápido.



De hecho, la estación de la calle 92 está pensada para conectar con el Regiotram del Norte (otra apuesta para conectar por vía férrea, pero esta vez a los municipios de la sabana con Bogotá). La estación de la calle 100, por su parte, conectaría con la troncal de la carrera 68 de TransMilenio. Lo que falta en este nuevo paso que pretende dar la empresa es la evaluación de un consultor independiente, que determinará si la propuesta es favorable. De ser así, el proceso continuaría para ser adjudicado a mediados de 2027 y en 2032 ya operarían las tres estaciones.

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Paula Rozo

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