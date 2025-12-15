Volcán Puracé sigue en alerta naranja: columna de gases y ceniza alcanza los 800 metros

El Volcán Puracé, parte de la cadena volcánica Los Coconucos, continúa mostrando un nivel de actividad elevado, lo que obliga al Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, a mantener la alerta en nivel Naranja. Este estado, que indica "cambios importantes en los parámetros monitoreados", exige la máxima vigilancia por parte de las autoridades y la población.



Durante los últimos días, el SGC ha documentado una serie de eventos que confirman la dinámica interna del volcán. El informe más reciente, emitido este lunes 15 de diciembre, detalla la persistencia de columnas de gases y ceniza que han alcanzado hasta 800 metros de altura sobre la cima del Puracé. Esta cifra es ligeramente superior a los 700 metros registrados el día anterior.

La emisión de estos materiales se produce de forma intermitente, pero sostenida. El 14 de diciembre se registraron diez episodios de expulsión de ceniza, mientras que el 15 de diciembre se contaron cuatro. Estas señales fueron lo suficientemente relevantes como para generar alertas específicas dirigidas a la Aeronáutica Civil.



La caída de ceniza y dispersión de gases

Uno de los principales impactos de esta actividad ha sido el registro de caída de ceniza en áreas cercanas y el SGC confirmó la recepción de reportes de este material en las veredas de Cristales, ubicada al noroccidente, y Chiliglo, situada al occidente del volcán Puracé.

Debido a la dirección predominante de los vientos, tanto la ceniza como los gases se dispersan hacia el noroccidente. El monitoreo satelital ha sido crucial para detectar la presencia de importantes concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) en la atmósfera, un gas volcánico clave. Este gas se ha dispersado en un radio de hasta 150 km respecto al volcán, adicionalmente, se siguen detectando temperaturas elevadas en la zona del cráter, un indicio de la emisión continua de gases calientes desde el interior del volcán.



La actividad superficial está estrechamente ligada a la dinámica que ocurre bajo tierra. Los informes geológicos confirman que se mantiene la ocurrencia de sismos asociados al movimiento de fluidos. Esta sismicidad se localiza, en su mayoría, directamente bajo el cráter y a una profundidad menor de 1 kilómetro. Además de los movimientos de fluidos, se han registrado señales sísmicas de baja magnitud vinculadas al fracturamiento de roca, localizadas en un radio de menos de 1 o 2 kilómetros alrededor del cráter y a profundidades menores a 2 kilómetros. Todos estos parámetros son evaluados constantemente por el SGC para entender la evolución del fenómeno.



Recomendaciones al mantener la alerta naranja

Es fundamental que la comunidad comprenda que, mientras se mantenga la alerta naranja, es posible que la actividad del volcán muestre fluctuaciones temporales. Es decir, el nivel de actividad podría disminuir por momentos en comparación con días o semanas anteriores; sin embargo, esta disminución no garantiza ni implica un retorno a la estabilidad.



Para que el volcán regrese al estado de alerta amarilla, es necesario un periodo prolongado de evaluación donde se analicen todos los parámetros para determinar tendencias claras de estabilización. Por ello, las autoridades, incluido el SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), insisten en la importancia de no acercarse al cráter ni a sus inmediaciones, adicionalmente se solicita que la población debe seguir rigurosamente las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y consultar únicamente la información proporcionada a través de los canales oficiales mientras se normaliza la cituación. Por lo que el monitoreo del fenómeno volcánico se mantiene de manera ininterrumpida.

📹 Así se vio la columna de gases y ceniza del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos, registrada por la cámara térmica Mina, ubicada a 2,2 km del volcán, el 14 de diciembre de 2025 a las 08:09 p. m. En este enlace pueden consultar el boletín extraordinario de hoy, donde… pic.twitter.com/xMJFbYIVKN — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 15, 2025

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL