En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Por qué Laura Restrepo no irá al Hay Festival tras enterarse de invitación a María Corina Machado?

¿Por qué Laura Restrepo no irá al Hay Festival tras enterarse de invitación a María Corina Machado?

La escritora colombiana Laura Restrepo canceló su asistencia al Hay Festival 2026, que se hará en Cartagena, tras enterarse de que la Nobel de Paz María Corina Machado también había sido invitada.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
¿Por qué Laura Restrepo no irá al Hay Festival tras enterarse de invitación a María Corina Machado?
Laura Restrepo y María Corina Machado.
Colprensa/Odd Andersen/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad