¡No caiga! Consejos clave para evitar ser víctima de las estafas más comunes en billeteras digitales

Las billeteras digitales como Nequi y DaviPlata se han consolidado como herramientas clave para la administración del dinero, facilitando pagos, transferencias y compras sin efectivo. Su creciente uso en Colombia ha incrementado su relevancia en la vida cotidiana, pero también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude que buscan afectar a los usuarios.



Ante este escenario, ambas plataformas han reiterado la importancia de fortalecer las medidas de seguridad y adoptar prácticas preventivas para evitar estafas.

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En el entorno de las billeteras digitales, las estafas más comunes suelen estar relacionadas con modalidades como el phishing, smishing y vishing, en las que delincuentes suplantan a entidades financieras a través de correos, mensajes de texto o llamadas para obtener datos personales y claves.

A esto se suman fraudes mediante enlaces falsos, suplantación de identidad, invasión de cuentas tras el robo de contraseñas y engaños en redes sociales o marketplaces, donde se solicitan pagos sin entregar productos.



En ese contexto, estas son algunas recomendaciones clave, basadas en la información oficial de ambas entidades, para reducir el riesgo de fraude:



Recomendaciones para evitar estafas en billeteras digitales

Verificar los movimientos directamente en la aplicación

Las plataformas recomiendan confirmar que el dinero haya sido recibido en la aplicación antes de entregar productos o servicios, evitando confiar en comprobantes enviados por terceros.



Bloquear el acceso en caso de pérdida del dispositivo

Si el celular se extravía o es robado, se debe contactar de inmediato a la entidad para bloquear la cuenta y prevenir accesos no autorizados.



Utilizar claves seguras y actualizarlas periódicamente

Se aconseja evitar combinaciones fáciles como fechas, números consecutivos o repetidos, así como cambiar la clave con frecuencia y activar filtros adicionales de seguridad.



No compartir información confidencial

Las entidades reiteran que nunca solicitan claves, códigos ni datos financieros por llamadas, mensajes o correos electrónicos.



Desconfiar de mensajes con urgencia o beneficios exagerados

Las estafas suelen incluir promociones llamativas o solicitudes urgentes para presionar a las personas a entregar información.



Evitar ingresar a enlaces sospechosos

Se recomienda no hacer clic en links enviados por mensajes o redes sociales sin verificar su origen y autenticidad.



Realizar compras solo en sitios confiables

Para transacciones en línea, es clave utilizar plataformas oficiales y evitar conexiones a redes Wi-Fi públicas.



No recurrir a intermediarios para servicios financieros

Los créditos y servicios deben gestionarse únicamente desde las aplicaciones oficiales, sin participación de terceros.



Identificar canales oficiales de comunicación

En el caso de DaviPlata, los mensajes provienen de números específicos y los correos utilizan dominios institucionales, lo que permite detectar posibles fraudes.



Validar la autenticidad de los pagos recibidos

Se recomienda utilizar herramientas como códigos QR para confirmar que los comprobantes de pago sean legítimos.



Reportar cualquier actividad sospechosa

Ante movimientos inusuales o intentos de fraude, se debe informar de inmediato a través de los canales oficiales de atención.



Desconfiar de premios que exijan pagos previos

Las entidades advierten que solicitar dinero para reclamar premios es una práctica fraudulenta.



Finalmente, tanto Nequi como DaviPlata reiteran la importancia de mantenerse informados a través de sus canales oficiales y de adoptar hábitos de seguridad digital.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co