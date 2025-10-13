En vivo
El programa de financiación para jóvenes en universidades que lanza la Fundación Merani

Alejandro de Zubiría, director general de la Fundación Social Alberto Merani, explica los detalles del programa que busca -entre otras cosas- evitar la deserción estudiantil. "La financiación de estos estudiantes no será un gasto, sino una inversión a futuro", señaló.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2025
Editado por: Cristian Ávila Jiménez
Uno de los pilares del programa es la de los Lectores competentes.
