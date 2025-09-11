Esta hermosa cascada está a solo dos horas de Bogotá y la entrada es gratis: el clima es cálido

Bogotá, capital de Colombia, no solo es un centro político, económico y cultural, sino también un territorio privilegiado por su entorno natural. Aunque muchas veces se asocia con el bullicio urbano, la ciudad ofrece múltiples espacios verdes y rutas ecológicas que permiten a residentes y visitantes conectarse con la biodiversidad sin salir de sus límites. Desde cerros hasta humedales, pasando por jardines botánicos y parques naturales, la capital es un punto de partida ideal para quienes buscan experiencias al aire libre.

Entre los principales atractivos naturales de Bogotá se encuentran los Cerros Orientales, una cadena montañosa que bordea la ciudad por el oriente y que forma parte de la cordillera de los Andes. Estos cerros no solo son un símbolo geográfico, sino también un refugio ecológico. Senderos como el de Monserrate o quebrada La Vieja permiten realizar caminatas de dificultad media, con vistas panorámicas y contacto directo con la flora nativa. El acceso a estos espacios es gratuito, aunque en algunos casos se requiere registro previo para preservar el ecosistema.

Otro lugar destacado es el Jardín Botánico José Celestino Mutis, que ofrece una representación de los ecosistemas colombianos en un solo lugar. Aunque su entrada tiene un costo simbólico, es una opción accesible para conocer la diversidad vegetal del país, incluyendo especies de páramo, bosque seco y selva húmeda.



Los humedales urbanos, como el de Córdoba o Santa María del Lago, son espacios poco conocidos pero de gran valor ambiental. Estos ecosistemas acuáticos albergan aves migratorias, anfibios y peces, y pueden recorrerse a través de pasarelas de madera que permiten una experiencia tranquila y educativa.

Finalmente, el Parque Mirador de los Nevados, ubicado en el occidente de la ciudad, ofrece una vista privilegiada de los nevados del Ruiz, Tolima y Santa Isabel en días despejados. Es un lugar ideal para un picnic o una caminata ligera, sin necesidad de salir de Bogotá.



¿Cuál es la cascada gratis que queda a dos horas de Bogotá?

A tan solo dos horas de Bogotá, en el municipio de Viotá, Cundinamarca, se encuentra uno de los destinos naturales más atractivos y accesibles de la región: la Cascada La Ruidosa. Este lugar, ubicado en la vereda La Golconda, es un ejemplo de cómo la naturaleza puede ofrecer experiencias memorables sin necesidad de grandes inversiones económicas.

La Ruidosa se caracteriza por sus formaciones rocosas de más de tres metros de altura, que funcionan como deslizaderos naturales. El agua ha esculpido toboganes y pozos que forman una especie de parque acuático natural, ideal para quienes buscan refrescarse en un entorno rodeado de vegetación. El acceso es completamente gratuito, lo que convierte a este sitio en una opción ideal para familias, grupos de amigos o viajeros solitarios que desean disfrutar de un día diferente sin afectar su presupuesto.

El entorno de la cascada está compuesto por un bosque húmedo tropical, con especies como guanábanos, nuez moscada, palmas y caoba. También es posible observar pequeños mamíferos y aves propias de la región. La experiencia es enriquecedora tanto desde el punto de vista recreativo como ecológico.



¿Cómo llegar a la Cascada La Ruidosa?

Para llegar a Viotá desde Bogotá, se puede tomar un bus en los terminales del Sur o Salitre. El trayecto dura aproximadamente dos horas y el costo del pasaje varía entre 22.000 y 25.000 pesos, dependiendo de la temporada. Desde el casco urbano de Viotá, se debe continuar hacia la vereda La Golconda, ubicada a unos 18 kilómetros. Es recomendable contar con transporte particular o contratar un servicio local para llegar hasta la cascada.



Recomendaciones para la visita

Evitar días lluviosos: debido a la posibilidad de crecientes súbitas, se recomienda visitar la cascada en temporada seca.

Llevar ropa cómoda y traje de baño: el lugar invita al contacto directo con el agua.

No dejar residuos: es fundamental preservar el entorno natural.

Llegar temprano: para disfrutar del lugar con mayor tranquilidad y espacio.

Otros destinos naturales cerca de Bogotá

Además de La Ruidosa, existen otros lugares cercanos a la capital que son ideales para quienes desean explorar la naturaleza:



Chorro de Plata – San Francisco: ubicado a menos de una hora de Bogotá, este destino ofrece una caminata exigente de aproximadamente tres horas, al final de la cual se encuentra una cascada de más de 90 metros de altura.

ubicado a menos de una hora de Bogotá, este destino Laguna de Guatavita: aunque el ingreso a la laguna tiene un costo, el pueblo de Guatavita y sus alrededores pueden recorrerse sin pagar entrada. Es posible disfrutar del embalse de Tominé, caminar por sus calles coloniales y conocer la historia de la Leyenda de El Dorado.

aunque el ingreso a la laguna tiene un costo, el pueblo de Guatavita y sus alrededores pueden recorrerse sin pagar entrada. Parque Nacional Natural Chingaza (entrada con reserva previa): aunque el ingreso al parque requiere reserva y guía, existen zonas aledañas como La Calera o Guasca, donde se pueden realizar caminatas gratuitas y disfrutar de miradores naturales. La zona es ideal para observar frailejones y, con suerte, fauna como venados o aves andinas.

aunque el ingreso al parque requiere reserva y guía, existen zonas aledañas como La Calera o Guasca, donde se pueden realizar caminatas gratuitas y disfrutar de miradores naturales. La zona es ideal para observar frailejones y, con suerte, fauna como venados o aves andinas. Embalse del Neusa: situado a poco más de una hora de Bogotá, este embalse es un lugar ideal para caminatas suaves, picnics y fotografía de paisajes. Aunque algunas zonas tienen cobro por ingreso vehicular, es posible acceder a pie sin costo.

situado a poco más de una hora de Bogotá, este embalse es un lugar ideal para caminatas suaves, picnics y fotografía de paisajes. Aunque algunas zonas tienen cobro por ingreso vehicular, es posible acceder a pie sin costo. Senderos en La Calera: La Calera ofrece múltiples rutas de senderismo, algunas de acceso libre, que permiten disfrutar de vistas panorámicas de Bogotá. El Mirador de La Calera es uno de los más conocidos, y aunque suele estar concurrido, ofrece una experiencia visual única, especialmente al atardecer.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL