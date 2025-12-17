Incremento del salario mínimo para 2026 podría quedar por encima del 12 %, según Armando Benedetti

Los diferentes representantes de la mesa de concertación para determinar el incremento del salario mínimo en 2026 no lograron llegar a un acuerdo el pasado lunes 15 de diciembre. Empresarios, trabajadores y funcionarios del Gobierno tienen un nuevo plazo para tratar de llegar a un acuerdo sobre el aumento. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo en una reciente entrevista que el aumento sería de dos dígitos.

Benedetti, en diálogo para Blu Radio, dijo que el aumento del salario mínimo podría ser sorpresivo para algunas personas, dado que sería más alto de lo estimado. Cuando se le preguntó sobre un incremento del 12%, él respondió que la sorpresa podría ser "hacia arriba", indicando que superaría esa cifra. El funcionario del Gobierno Petro dijo que estimaba que el lunes o martes de la otra semana, 22 o 23 de diciembre, se haría la declaración oficial de en cuánto queda el salario mínimo para 2026.



El pasado 3 de diciembre, el ministro del Interior publicó un video explicando el porqué él cree que el aumento del salario mínimo debía superar los dos dígitos. El funcionario argumentó que, en comparación con países como Costa Rica, donde el salario mínimo supera los 780 dólares mensuales, en Colombia el ingreso mínimo equivale a cerca de 323 dólares. A su juicio, ese salario evidencia una brecha en el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.



Al no alcanzar un acuerdo el pasado 15 de diciembre, se destinaron tres días para que los actores que intervienen en la mesa presenten sus respectivos escritos de salvedades; estos serán estudiados a más tardar el jueves 18 de diciembre. Una vez finalice esta fecha, se establece un plazo de 10 días (entre el 19 y el 29 de diciembre) para que las partes de la mesa de concertación puedan fijar sesiones extraordinarias que extiendan el debate sobre el incremento del mínimo.

Durante estos diez días, los actores podrán ponerse de acuerdo antes de que el aumento se fije por decreto presidencial. En caso de que definitivamente no se llegue a un acuerdo, el presidente de la República, Gustavo Petro, tendrá la obligación de establecer el aumento del salario mínimo vía decreto presidencial el martes 30 de diciembre.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo en Colombia para 2026?

Aunque el encargado de las negociaciones es Sanguino, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien entregó una cifra de lo que pretende el Gobierno Nacional, situando que el aumento debería llegar a un doble dígito; es decir, el 10 por ciento.

Así las cosas, con esa cifra, el incremento pasaría de 1.423.500 pesos a 1.565.850 pesos, lo que representaría un aumento de 142.350 pesos.



Posible incremento = 10 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.565.850 pesos

¿En cuánto quedaría el salario mínimo con la propuesta de los trabajadores?

Los sindicatos han manifestado que la base para la negociación debe plantearse en el doble dígito, situación que consideran que debe ser asumida por los empresarios para negociar. Para los trabajadores, el aumento tiene que ser del 16 por ciento. Esto significaría un aumento de 227.760 pesos.



Posible incremento = 16 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.651.260 pesos

¿En cuánto quedaría con la propuesta de los empresarios?

Algunos de los gremios de los empresarios han señalado que la negociación debe ser "muy responsable con las cifras” y que se mantiene la "voluntad de la concertación". La cifra que han manejado es de 7.2 por ciento.



Posible incremento = 7.2 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.525.992 pesos