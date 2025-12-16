¿Cuándo abre inscripciones el Sena para estudiar gratis en 2026? Fechas de la primera convocatoria

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya definió cómo se desarrollará la formación profesional durante el año 2026. A través de un nuevo comunicado, la entidad estableció el calendario académico y de labores que regirá a todos los Centros de Formación Profesional del país, con el objetivo de garantizar la planeación, ejecución y seguimiento de la oferta educativa abierta dirigida a aprendices colombianos y extranjeros con residencia legal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El documento organiza la vigencia 2026 bajo un esquema de trimestralización, que permite distribuir de manera uniforme las actividades académicas, administrativas y de bienestar institucional. Esta estructura será la base para la apertura de convocatorias, el inicio de clases y la ejecución de los programas de formación titulada y complementaria. Los aspirantes podrán elegir entre cinco niveles de formación: operario, auxiliar, profundización técnica, técnico o tecnólogo.



Primera oferta de formación en el Sena para 2026

De acuerdo con la resolución, antes del inicio formal de las clases, los Centros de Formación deberán adelantar actividades de planeación y organización. Entre el 15 y el 25 de enero de 2026, se desarrollarán las jornadas destinadas a garantizar la aprobación y publicación de la primera oferta de formación abierta del año, así como otras actividades internas distintas a las convocatorias educativas.

Posteriormente, el alistamiento del primer trimestre se llevará a cabo del 26 al 28 de enero, periodo en el que los equipos académicos y administrativos ajustarán cronogramas, cargas horarias y condiciones operativas para el inicio de la formación.



Inicio del primer trimestre académico

El primer trimestre de formación comenzará oficialmente el 29 de enero y se extenderá hasta el 14 de abril de 2026. Durante este periodo se concentrará una parte importante de los procesos formativos iniciales, tanto en modalidad presencial como virtual, según la disponibilidad de programas y la planeación regional.



Tras el cierre del primer trimestre, se ha dispuesto un espacio de alistamiento para el segundo trimestre, que irá del 15 al 17 de abril, con el fin de evaluar avances, realizar ajustes académicos y preparar el ingreso de nuevos grupos de aprendices.



Segundo y tercer trimestre

El segundo trimestre se desarrollará entre el 20 de abril y el 6 de julio de 2026, manteniendo la jornada laboral de lunes a sábado, tal como lo establece el marco normativo vigente para el grupo ocupacional de instructores.



Una vez finalizado este periodo, los Centros de Formación realizarán el alistamiento para el tercer trimestre del 7 al 9 de julio. El tercer trimestre de formación se extenderá desde el 10 de julio hasta el 23 de septiembre de 2026, periodo que consolida la continuidad de los procesos formativos y la ejecución de los programas en curso.



Cuarto trimestre y cierre de la vigencia

El alistamiento para el cuarto trimestre se realizará los días 24, 25 y 28 de septiembre, dando paso al último periodo académico del año, que irá del 29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026.

Publicidad

Una vez concluida la formación, los días 14 y 15 de diciembre estarán destinados al balance de la ejecución de los programas de formación de la vigencia, etapa clave para la evaluación institucional y la proyección del siguiente año académico.



¿Cómo inscribirse a las formaciones gratuitas del Sena?

El procedimiento de inscripción debe realizarse exclusivamente a través de la nueva plataforma betowa.sena.edu.co. Este es el proceso, paso a paso:



Los interesados deben dirigirse a la sección "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la modalidad presencial, una vez sean publicadas las primeras convocatorias de 2026. A partir de allí, los filtros disponibles permiten delimitar la búsqueda por nivel de formación y área de conocimiento.

y seleccionar la una vez sean publicadas las primeras convocatorias de 2026. A partir de allí, los filtros disponibles permiten delimitar la búsqueda por nivel de formación y área de conocimiento. En el buscador puede agrupar los programas en áreas como producción y transformación, cliente y servicios, tecnologías de la información y gestión de la información, diseño, materiales y herramientas, entre otras. Además, la plataforma permite visualizar detalles como duración, lugar de formación, perfil del programa y requisitos de ingreso.

Para completar la inscripción, los aspirantes deben iniciar sesión o crear un usuario nuevo en el sistema. Después de hacerlo, solo deben seguir los pasos que la plataforma solicita para formalizar el registro. El Sena recordó que este proceso no tiene costo y que no es necesario acudir a intermediarios.

Para quienes aún no tienen claridad sobre qué programa elegir, la entidad mantiene habilitado el Test de Orientación Vocacional IPO, una herramienta que consiste en 54 preguntas y utiliza algoritmos que analizan las preferencias del usuario para generar recomendaciones acordes con sus intereses y con las características de los programas que ofrece el Sena. El test se encuentra disponible en la página de Orientación Vocacional Sena y su uso es gratuito.

El Sena también ha garantizado que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a estas oportunidades, ofreciendo programas adaptados en modalidad virtual. Este esfuerzo por ser inclusivos refuerza su compromiso con la equidad y el desarrollo personal y profesional de todos los colombianos. Para resolver cualquier duda, los interesados pueden llamar a la línea gratuita en Bogotá al (601) 7366060 o, desde fuera de la capital, al 018000-910270.

Publicidad

La lista de los programas disponibles, que incluye opciones en áreas como agroindustria, desarrollo tecnológico, creatividad y más, puede consultarse en detalle en este link.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co