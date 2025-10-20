En vivo
Nuevo examen de ciudadanía comenzó a aplicar en Estados Unidos: ahora será más extenso y riguroso

La prueba, que amplía el número de preguntas y refuerza los requisitos de conocimiento cívico e histórico, forma parte de una revisión impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de oct, 2025
Esta versión, que reemplaza la utilizada desde 2008, introduce modificaciones tanto en la extensión de la prueba como en los criterios de evaluación. -
Freepik

