Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
ESMERALDA FERRER
METRO DE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezolanos en EE. UU. deben "prepararse" para salir del país en noviembre: Servicio de Inmigración

Venezolanos en EE. UU. deben "prepararse" para salir del país en noviembre: Servicio de Inmigración

Más de 250.000 ciudadanos de Venezuela que contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS) tendrán que abandonar el país norteamericano “si no tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos”, señalaron autoridades.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:07 p. m.
Comparta en:
Venezolanos en EE. UU. deben "prepararse" para salir del país en noviembre: Servicio de Inmigración
AFP