Este será el color que marcará tendencia en 2026, según Pantone: así impactará al diseño y la moda

Pantone es un sistema de identificación cromática que proporciona un lenguaje universal del color. A través de códigos numéricos y guías físicas, como las conocidas "Cartas Pantone", permite que diseñadores, marcas y fabricantes de sectores como el diseño gráfico, la moda, la arquitectura y la industria textil identifiquen y reproduzcan colores con precisión y coherencia en distintos soportes y materiales. Cada año, el Pantone Color Institute selecciona un tono que, según sus análisis, refleja tendencias sociales, culturales y de consumo a nivel global.



Para 2026, la institución anunció como Color del Año el Pantone 11-4201 Cloud Dancer, una tonalidad blanca de apariencia suave y equilibrada. De acuerdo con Pantone, esta elección responde a un contexto marcado por la necesidad de claridad visual, funcionalidad y simplificación en los entornos cotidianos, tanto físicos como digitales.

El color Cloud Dancer se diferencia de los blancos tradicionales por su matiz ligeramente cálido, diseñado para evitar una percepción fría o estéril. Según el Pantone Color Institute, se trata de un “color estructural clave cuya versatilidad proporciona un marco para el espectro cromático, permitiendo que todos los colores brillen”. Además, está pensado para funcionar como una base visual capaz de integrarse con facilidad en diferentes aplicaciones sin imponerse.

En términos de diseño, este blanco busca ofrecer estabilidad cromática y servir como punto de partida para paletas más amplias. Pantone explica que Cloud Dancer actúa como un marco que permite resaltar otros colores, favoreciendo la armonía visual y el equilibrio en composiciones complejas.



Uno de los aspectos más destacados del Pantone Color of the Year 2026 es su adaptabilidad. En el diseño gráfico y digital, Cloud Dancer puede emplearse como fondo principal, facilitando la legibilidad y reduciendo la saturación visual, un aspecto cada vez más relevante en plataformas digitales.



En el sector de la moda, esta tonalidad se asocia con prendas funcionales y atemporales. Su neutralidad permite que sea utilizada tanto en colecciones minimalistas como en propuestas más experimentales, sirviendo como base para contrastes con colores intensos o combinaciones con tonos pastel y naturales.

En arquitectura e interiorismo, se presenta como una opción para ampliar visualmente los espacios y potenciar la iluminación natural. Pantone señala que este color puede contribuir a crear ambientes ordenados y coherentes, especialmente en espacios residenciales, oficinas y entornos comerciales donde se busca una estética limpia y versátil.

Paletas y combinaciones cromáticas

Pantone ha desarrollado varias paletas complementarias en torno a su color del año. Entre ellas se encuentran combinaciones con tonos pastel suaves, que generan transiciones discretas y uniformes, así como paletas basadas en contrastes de luz y sombra, donde el blanco se integra con grises y tonos más profundos.

Paleta en tonos pastel:



11-0515 Lemon Icing

13-4108 Nimbus Cloud

11-1400 Raindrops on Roses

11-4201 Cloud Dancer

13-4306 Ice Melt

12-1107 Peach Dust

13-6006 Almost Aqua

13-3802 Orchid Tinte

Paleta de luz y sombra:



11-4201 Cloud Dancer

12-6000 Veiled Vista

14-4320 Baltic Sea

13-0624 Golden Mist

16-3610 Quiet Violet

16-1523 Cloud Cover

17-5800 Hematite

18-4218 Blue Fusion

Estas propuestas permiten que Cloud Dancer funcione tanto como color principal como secundario, adaptándose a distintas necesidades creativas. Su carácter neutro facilita la coherencia visual en proyectos que requieren flexibilidad en el color a largo plazo.

Aunque Pantone evita atribuir un único significado al Color del Año, la elección de Cloud Dancer se vincula a tendencias actuales como la búsqueda de simplicidad, orden visual y reducción de estímulos. En un contexto marcado por la sobrecarga de información, los colores neutros y funcionales han ganado protagonismo en distintos sectores del diseño y el consumo.

Paleta de colores - Pantone

Desde el Pantone Color Institute señalan que este blanco responde a una etapa de transición, en la que se replantean hábitos, espacios y formas de comunicación visual. No obstante, la elección también ha generado reacciones divididas. Algunas personas han expresado su inconformidad al considerar que se trata de un color “sencillo y sin gracia”. “Es como decir: este año no tenemos color del año”, escribió un usuario en redes sociales.

Por otro lado, hay quienes defienden la decisión de la organización. “Al leer los comentarios, ¡me doy cuenta de lo acertada que fue la elección del blanco! Realmente necesitamos calma y paz en nuestros corazones. Es increíble cómo la elección de un color puede generar tantos comentarios enojados y exagerados. Felicidades, Pantone le dio la píldora perfecta para justificar la elección y enfatizar la falta de control", comentó otro usuario.

El Pantone Color of the Year no solo influye en el diseño, sino también en estrategias de marca, desarrollo de productos y comunicación visual. Este nuevo color del año, por su neutralidad y facilidad de aplicación, se perfila como un color que puede mantenerse vigente más allá de 2026, especialmente en contextos donde la funcionalidad y la claridad visual son prioritarias.



Colores del año en ediciones anteriores:

2025: 17-1230 TCX Mocha Mousse

17-1230 TCX Mocha Mousse 2024: 13-1023 TCX Peach Fuzz

13-1023 TCX Peach Fuzz 2023: 18-1750 TCX Viva Magenta

18-1750 TCX Viva Magenta 2022: 17-3938 TCX Very Peri

17-3938 TCX Very Peri 2021: 13-0647 TCX Illuminating

Colores de años anteriores - Pantone

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

