Los nuevos juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad por menos de $80 mil

Tiendas D1 es una cadena de tiendas de descuento en Colombia, conocida por ofrecer productos de consumo básico a precios bajos. Fundada en 2009 en Medellín, D1 fue la primera cadena de descuento en el país y opera bajo un modelo de "hard discount", lo que significa que mantienen los costos bajos al ofrecer una selección limitada de productos, muchos de ellos de marca propia.
Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. Con la llegada de diciembre, los hogares colombianos comienzan a prepararse para las festividades con regalos como juguetes para los más pequeños de la familia.
Los juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad
Tiendas D1 ofrece en su página web una selección de juguetes de diferentes tipos y tamaños. Entre ellos se incluyen muñecos, juegos de construcción, vehículos, artículos de manualidades y otros objetos para el entretenimiento infantil. Los productos disponibles incluyen:
- Peluche Sweet Animals Space Dot – 1 unidad – $24.900
- Set Cordones Figuras / Lacing Qubes Set – 1 unidad – $19.990
- Bola de Burbuja Inflable – 1 unidad – $20.990
- Muñeca Coleccionable Oh My Style – 1 unidad – $14.900
- Set Robots Kickabot 3 en 1 Spacedot – 2 unidades – $81.900 ($40.950 por unidad)
- Animal Colección Bambu Little Room – 1 unidad – $9.990
- Set Juguetes de Agua Space Dot – 4 unidades – $9.950
- Bloques Minifiguras Space Dot – 1 unidad – $9.990
- Brazalete de Bloques Space Dot – 1 unidad – $6.990
- Carro Monster Radio Control Spacedot – 1 unidad – $39.900
- Conjunto Muñeca Golden Girl – 4 unidades – $22.990 ($5.747,5 por unidad)
- Kit Manualidad Navideña Space Dot – 1 unidad – $7.100
- Kit Pinta la Piedra Space Dot – 1 unidad – $19.990
- Manta de Seguridad Heavenly Sent – 1 unidad – $19.900
- Muñeca 18 Golden Girl – 1 unidad – $49.990
- Carro Coleccionable Cartoon City Space Dot – 1 unidad – $5.500
- Coleccionable Mundo Animal Space Dot (16-37 piezas) – 1 unidad – $6.490
- Set Moldes para Pintar en Yeso Space Dot – 3 unidades – $10.950
- Tarjetas Artísticas 3D Space Dot – 1 unidad – $9.950
- Alfombra Mágica para Bailar Space Dot – 1 unidad – $59.700
- Micrófono Karaoke con Efectos de Voz Space Dot – 1 unidad – $39.900
- Autocaravana de Actividades Surtidas Space Dot – 1 unidad – $29.900
- Set Carros con Lanzador Space Dot – 2 unidades – $29.500 ($14.750 por unidad)
- Muñeco Mascota Plush Pet DIY Space Dot – 1 unidad – $23.900
- Rompecabezas Infantil Space Dot – 1 unidad – $23.900
- Set Metal Car de Impulso Space Dot – 4 unidades – $19.900 ($4.975 por unidad)
- Set de Joyería Beauty Diamond Space Dot – 1 unidad – $14.900
- Juego “Quién Soy” Space Dot – 1 unidad – $14.900
- Set de Uñas y Accesorios Space Dot – 1 unidad – $8.750
- Dino de Cuerda Space Dot – 1 unidad – $9.300
- Set Anillos Figura Animales – 3 unidades – $6.900 ($2.300 por unidad)
- Rompecabezas Animales 3D Space Dot – 1 unidad – $4.400
- Set Slime Gel Space Dot – 2 unidades – $5.900 ($2.950 por unidad)
- Carros Clásicos de Colección Space Dot – 1 unidad – $3.950
- Carro Control Remoto Estilo Fórmula 1 Space Dot – 1 unidad – $59.900
- Kit de Construcción Animal Mecánico Space Dot – 1 unidad – $29.900
- Carro a Fricción Dino Flex Space Dot – 1 unidad – $14.900
- Carro de Cuerda Infantil Sweet Animal Space Dot – 1 unidad – $10.900
- Set de Arena Frutas Mágicas Space Dot – 1 unidad – $34.900
- Reloj Electrónico Pantalla Digital Space Dot – 1 unidad – $25.900
- Cartera con Accesorios para Armar Pulseras/Collares Space Dot – 1 unidad – $19.900
- Juego de Mesa Arriba y Abajo Disney – 1 unidad – $24.900
- Carpa de Juego Plegable Space Dot – 1 unidad – $49.900
- Tablero Magnético Let’s Discover Space Dot – 1 unidad – $20.900
- Globo Terráqueo Interactivo Mi Mundo Space Dot – 1 unidad – $74.900
- Muñeca con Accesorios Golden Girl – 1 unidad – $29.900
- Dinosaurio Pulsera Dulce o Truco – 1 unidad – $9.500
- Carro de Fricción Ruedas Grandes Space Dot – 1 unidad – $29.900
- Set Carros Metálicos Space Dot – 2 unidades – $10.900 ($5.450 por unidad)
- Pulsera con Dijes Beauty Style Space Dot – 1 unidad – $14.500
- Set de Bloques Dream Jobs 47 Piezas Space Dot – 1 unidad – $39.900
Si le interesa comprar algunos de estos juguetes en Tiendas D1, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos físicos, ya que su disponibilidad en línea generalmente es limitada. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.
