Los nuevos juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad por menos de $80 mil

Tiendas D1 es una cadena de tiendas de descuento en Colombia, conocida por ofrecer productos de consumo básico a precios bajos. Fundada en 2009 en Medellín, D1 fue la primera cadena de descuento en el país y opera bajo un modelo de "hard discount", lo que significa que mantienen los costos bajos al ofrecer una selección limitada de productos, muchos de ellos de marca propia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si bien la cadena es reconocida principalmente por la venta de productos de consumo masivo, como alimentos y artículos de aseo, la inclusión de colecciones de temporada se ha convertido en una práctica recurrente. Con la llegada de diciembre, los hogares colombianos comienzan a prepararse para las festividades con regalos como juguetes para los más pequeños de la familia.



Los juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad

Tiendas D1 ofrece en su página web una selección de juguetes de diferentes tipos y tamaños. Entre ellos se incluyen muñecos, juegos de construcción, vehículos, artículos de manualidades y otros objetos para el entretenimiento infantil. Los productos disponibles incluyen:



Peluche Sweet Animals Space Dot – 1 unidad – $24.900

Set Cordones Figuras / Lacing Qubes Set – 1 unidad – $19.990

Bola de Burbuja Inflable – 1 unidad – $20.990

Muñeca Coleccionable Oh My Style – 1 unidad – $14.900

Set Robots Kickabot 3 en 1 Spacedot – 2 unidades – $81.900 ($40.950 por unidad)

Animal Colección Bambu Little Room – 1 unidad – $9.990

Set Juguetes de Agua Space Dot – 4 unidades – $9.950

Bloques Minifiguras Space Dot – 1 unidad – $9.990

Brazalete de Bloques Space Dot – 1 unidad – $6.990

Carro Monster Radio Control Spacedot – 1 unidad – $39.900

Conjunto Muñeca Golden Girl – 4 unidades – $22.990 ($5.747,5 por unidad)

Kit Manualidad Navideña Space Dot – 1 unidad – $7.100

Kit Pinta la Piedra Space Dot – 1 unidad – $19.990

Manta de Seguridad Heavenly Sent – 1 unidad – $19.900

Muñeca 18 Golden Girl – 1 unidad – $49.990

Carro Coleccionable Cartoon City Space Dot – 1 unidad – $5.500

Coleccionable Mundo Animal Space Dot (16-37 piezas) – 1 unidad – $6.490

Set Moldes para Pintar en Yeso Space Dot – 3 unidades – $10.950

Tarjetas Artísticas 3D Space Dot – 1 unidad – $9.950

Alfombra Mágica para Bailar Space Dot – 1 unidad – $59.700

Micrófono Karaoke con Efectos de Voz Space Dot – 1 unidad – $39.900

Autocaravana de Actividades Surtidas Space Dot – 1 unidad – $29.900

Set Carros con Lanzador Space Dot – 2 unidades – $29.500 ($14.750 por unidad)

Muñeco Mascota Plush Pet DIY Space Dot – 1 unidad – $23.900

Rompecabezas Infantil Space Dot – 1 unidad – $23.900

Set Metal Car de Impulso Space Dot – 4 unidades – $19.900 ($4.975 por unidad)

Set de Joyería Beauty Diamond Space Dot – 1 unidad – $14.900

Juego “Quién Soy” Space Dot – 1 unidad – $14.900

Set de Uñas y Accesorios Space Dot – 1 unidad – $8.750

Dino de Cuerda Space Dot – 1 unidad – $9.300

Set Anillos Figura Animales – 3 unidades – $6.900 ($2.300 por unidad)

Rompecabezas Animales 3D Space Dot – 1 unidad – $4.400

Set Slime Gel Space Dot – 2 unidades – $5.900 ($2.950 por unidad)

Carros Clásicos de Colección Space Dot – 1 unidad – $3.950

Carro Control Remoto Estilo Fórmula 1 Space Dot – 1 unidad – $59.900

Kit de Construcción Animal Mecánico Space Dot – 1 unidad – $29.900

Carro a Fricción Dino Flex Space Dot – 1 unidad – $14.900

Carro de Cuerda Infantil Sweet Animal Space Dot – 1 unidad – $10.900

Set de Arena Frutas Mágicas Space Dot – 1 unidad – $34.900

Reloj Electrónico Pantalla Digital Space Dot – 1 unidad – $25.900

Cartera con Accesorios para Armar Pulseras/Collares Space Dot – 1 unidad – $19.900

Juego de Mesa Arriba y Abajo Disney – 1 unidad – $24.900

Carpa de Juego Plegable Space Dot – 1 unidad – $49.900

Tablero Magnético Let’s Discover Space Dot – 1 unidad – $20.900

Globo Terráqueo Interactivo Mi Mundo Space Dot – 1 unidad – $74.900

Muñeca con Accesorios Golden Girl – 1 unidad – $29.900

Dinosaurio Pulsera Dulce o Truco – 1 unidad – $9.500

Carro de Fricción Ruedas Grandes Space Dot – 1 unidad – $29.900

Set Carros Metálicos Space Dot – 2 unidades – $10.900 ($5.450 por unidad)

Pulsera con Dijes Beauty Style Space Dot – 1 unidad – $14.500

Set de Bloques Dream Jobs 47 Piezas Space Dot – 1 unidad – $39.900

Si le interesa comprar algunos de estos juguetes en Tiendas D1, la recomendación es acercarse a cualquiera de los puntos físicos, ya que su disponibilidad en línea generalmente es limitada. Si prefiere hacerlo en línea, recuerde que puede ingresar al sitio web oficial de la cadena, hacer clic en el botón "agregar" y digitar la ciudad, dirección de envío y método de pago.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co