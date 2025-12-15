En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Los nuevos juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad por menos de $80 mil

Los nuevos juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad por menos de $80 mil

Con la Navidad acercándose, Tiendas D1 puso a disposición en sus cadenas una variedad de juguetes que los padres y familiares pueden considerar para los regalos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Los juguetes en Tiendas D1 que puede regalar en esta Navidad desde $5 mil
Con la Navidad acercándose, Tiendas D1 puso a disposición en sus cadenas una variedad de juguetes. -
Getty Images/ D1

Publicidad

Publicidad

Publicidad