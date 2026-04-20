Fecha y hora exacta para observar lluvia de estrellas líridas en abril 2026: ¿se verá en Colombia?

Durante la segunda mitad de abril se desarrolla uno de los eventos astronómicos más esperados del calendario: la lluvia de estrellas líridas. Este fenómeno natural se presenta cada año cuando la Tierra atraviesa una zona del espacio llena de fragmentos de polvo y roca que dejó a su paso un antiguo cometa.

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En 2026, la actividad de las Líridas comenzó el 14 de abril y se mantendrá hasta el día 30 del mismo mes. Sin embargo, el momento más importante será la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril, cuando se espera la mayor cantidad de estrellas visibles en el cielo nocturno. En condiciones favorables, pueden observarse entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque en ocasiones especiales se han registrado cifras mucho mayores.

Aunque muchas personas conocen estos destellos como "estrellas fugaces", en realidad no se trata de estrellas. Lo que se observa son pequeñas partículas de polvo espacial que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad. Al chocar con el aire, estas partículas se calientan y se desintegran, produciendo una estela luminosa visible desde la superficie.



Las lluvias de meteoros son fenómenos recurrentes que se repiten cada año en fechas similares. Esto se debe a que los restos de los cometas permanecen en las mismas regiones del espacio durante largos periodos. A lo largo del año se registran varias lluvias importantes, como las Perseidas en agosto y las Gemínidas en diciembre, consideradas entre las más activas.



¿Cuál es el origen de las líridas?

De acuerdo con la NASA, el origen de las Líridas está relacionado con el cometa C/1861 G1 Thatcher, un objeto que tarda aproximadamente 415 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Los restos que dejó este cometa en su recorrido permanecen en el espacio y cada año la órbita de la Tierra cruza esa zona, generando la lluvia de meteoros.



El nombre "líridas" proviene de la constelación de Lyra, ya que los meteoros parecen originarse desde un punto cercano a esta zona del cielo, conocida como el radiante. Sin embargo, los destellos pueden aparecer en cualquier dirección, por lo que no es necesario mirar directamente hacia esa constelación para apreciarlos.

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Este evento astronómico alcanza su punto máximo en la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril. Durante esas horas, quienes tengan la fortuna de estar bajo un cielo limpio y sin interferencias de luz artificial podrán ver entre 5 y 20 meteoros por hora. En algunas ocasiones, las Líridas han llegado a producir ráfagas de hasta 100 meteoros en apenas una hora, como ocurrió en 1982 en Estados Unidos.

Colombia, por su parte, está más cerca del ecuador que del norte, donde esta lluvia tiene mayor intensidad, por lo que puede que no se vea con la misma intensidad que en otros países. A pesar de esto, el país sigue siendo un buen lugar para apreciarlas, especialmente en regiones con cielos oscuros y escasa contaminación lumínica. La Nasa recomienda buscar lugares alejados de la ciudad, como zonas rurales, páramos, playas o parques naturales.



Recomendaciones para observar la lluvia de estrellas

Para observar este fenómeno no se requieren telescopios ni equipos especiales. Lo más importante es encontrar un lugar con poca contaminación lumínica, lejos de las luces intensas de la ciudad. Zonas rurales, montañas o lugares abiertos suelen ofrecer mejores condiciones para la observación.

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Otro factor que influye en la visibilidad es la luz de la Luna. En 2026, el punto máximo de las Líridas coincide con el inicio del cuarto creciente, lo que significa que parte del cielo estará iluminado por la Luna. Esto puede dificultar la observación de los meteoros más débiles, aunque todavía será posible ver algunos de los más brillantes.

Los expertos recomiendan acostarse boca arriba o sentarse en una posición cómoda para abarcar la mayor parte del cielo. También sugieren esperar al menos 20 o 30 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad, ya que la visión nocturna mejora con el tiempo. Durante los primeros minutos puede parecer que no ocurre nada, pero con paciencia es posible notar cada vez más detalles.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co