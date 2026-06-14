Resultados de Super Astro Luna hoy, domingo 14 de junio de 2026: números ganadores

La noche de este domingo 14 de junio de 2026 se perfila, como es habitual, como un momento de alta tensión y esperanza para miles de apostadores en todo el territorio colombiano. El sorteo de Super Astro Luna, una de las modalidades de juego de suerte y azar más queridas del país, cierra el fin de semana con la promesa de transformar pequeñas inversiones en premios que pueden cambiar la vida financiera de los ganadores.



A diferencia de los sorteos realizados de lunes a viernes (10:40 p. m.) y los sábados (10:42 p. m.), la cita para este domingo y festivos está programada para las 8:30 p. m.. Esta variación horaria permite que las familias colombianas conozcan el veredicto del sistema de balotas más temprano, manteniendo la mística que rodea a este juego que combina la precisión numérica con el mundo de la astrología.

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Para entender el entusiasmo de esta jornada dominical, es necesario repasar el comportamiento del azar durante los últimos días. La tendencia semanal ha estado marcada por una notable diversidad en las combinaciones y los signos zodiacales. El pasado jueves 11 de junio, la fortuna sonrió con el número 2205 y el signo Virgo. Posteriormente, el viernes 12 de junio, el sistema arrojó como ganador al número 2175 asociado a Sagitario.

La racha continuó el sábado 13 de junio, cuando el sorteo nocturno favoreció a quienes apostaron por la combinación 4152 con el signo Acuario. Estos antecedentes sirven de guía para los analistas y apostadores que buscan patrones en las estadísticas antes de realizar sus jugadas de fin de semana.



Resultados de Super Astro Luna hoy, domingo 14 de junio de 2026

A continuación, se presenta el espacio destinado para la información oficial que será validada por los delegados de Coljuegos y la empresa operadora:



Números ganadores : 0184

: 0184 Signo zodiacal: Cáncer

¿Cómo participar de Super Astro Luna?

El éxito de Super Astro Luna radica en su simplicidad y en la libertad que otorga al usuario. Para participar, el jugador debe confeccionar una jugada seleccionando un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y vincularlo a uno de los 12 signos del zodiaco. La inversión es sumamente accesible, permitiendo apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un tope de $10.000 pesos por formulario.



Una de las opciones más populares para aumentar las probabilidades matemáticas es la modalidad "Multi-signo". Esta permite respaldar las cuatro cifras elegidas con los 12 signos zodiacales en un mismo tiquete, asegurando un acierto si el número coincide, sin importar el signo que arroje el sorteo. El esquema de premiación de este juego de contrapartida es uno de los más competitivos del mercado nacional. Los apostadores pueden ganar en tres escalas distintas, siempre siguiendo un estricto orden de izquierda a derecha:



4 cifras + signo: Multiplica 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces el valor invertido. 2 cifras + signo: Retorna 100 veces la cantidad apostada.

En caso de resultar favorecido, el ganador debe presentar el tiquete físico en perfecto estado. Para premios menores a $2.250.000 COP (48 UVT), el cobro se realiza en puntos de las redes SuRed o SuperGIROS. Para montos superiores, se requiere acudir a las oficinas principales con documento de identidad, certificación bancaria y el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para prevenir el lavado de activos. Es vital recordar que todo premio superior a los topes de ley está sujeto a un descuento del 20% por ganancia ocasional.



Finalmente, cabe destacar que jugar Super Astro Luna también tiene un impacto social, ya que una parte importante de sus ingresos se destina, bajo la Ley 643 de 2001, al financiamiento del sistema de salud pública en Colombia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.