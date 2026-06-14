Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, domingo 14 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales, no solo en el Valle del Cauca sino en diversas regiones de Colombia. Cada jornada, miles de apostadores cierran su día con la ilusión de acertar la combinación ganadora que les permita transformar su realidad económica. Este domingo 14 de junio de 2026 no es la excepción, y la audiencia se mantiene en vilo a la espera de la confirmación oficial del número que traerá la suerte.

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Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, domingo 14 de junio de 2026

A continuación, se detalla el estado de la combinación ganadora para la jornada de hoy:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Chontico Noche?

La operación del Chontico está rigurosamente supervisada por Coljuegos y cuenta con la autorización de la Lotería del Valle del Cauca, lo que garantiza la legalidad y transparencia en cada extracción de balotas. Para asegurar que el proceso sea justo y abierto al público, cada sorteo se emite en vivo, permitiendo el seguimiento en tiempo real por parte de los apostadores y los entes de control.

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Es importante destacar que el horario de este sorteo varía según el día de la semana para adaptarse a la dinámica de los ciudadanos. Mientras que de lunes a viernes la cita es a las 7:00 p. m. y los sábados a las 10:00 p. m., para los domingos y días festivos la programación oficial establece la realización del sorteo a las 8:00 p. m..

El atractivo del Chontico Noche radica en su sencillez y en las múltiples modalidades de premio que ofrece. Los jugadores eligen una combinación de cuatro cifras, la cual puede ser seleccionada manualmente o de forma aleatoria por el sistema en el punto de venta autorizado. La apuesta mínima es de tan solo $500. La flexibilidad es clave en este juego, ya que se puede ganar acertando desde una sola cifra hasta el "superpleno". Según las tablas de premiación vigentes, estas son las escalas de ganancia por cada peso apostado:



Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso invertido.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Además, existe la figura de la “Quinta” cifra, un número adicional que amplía significativamente las posibilidades de éxito para los participantes. Si usted resulta favorecido en el sorteo de hoy, es vital que siga las recomendaciones de seguridad para asegurar su cobro. En primer lugar, se advierte que cualquier tachón o enmendadura en el tiquete físico invalidará automáticamente el documento. El respaldo para cobrar cualquier ganancia es únicamente el tiquete original, el cual debe conservarse en perfecto estado. El procedimiento de cobro se divide según el monto obtenido:



Premios menores (hasta $100.000): Pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete, presentando el documento original en buen estado. Premios superiores a $100.000: Deben tramitarse en puntos autorizados como Paga Todo. El ganador debe ser mayor de edad y presentar su cédula de ciudadanía original, una fotocopia de la misma y el tiquete debidamente diligenciado con sus datos personales en el reverso.

Finalmente, los ganadores deben actuar con prontitud. Según la Ley 1393 de 2010, el derecho al cobro de un premio de azar prescribe tras un año de la realización del sorteo. Pasado ese plazo, ya no será posible reclamar la recompensa.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

