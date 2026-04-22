Investigan presunta “limpieza social” en Mocoa, Putumayo, en la que murieron cinco personas

Una nueva masacre se registró en el municipio de Mocoa, Putumayo, en la que fueron asesinadas cinco personas. Los hechos ocurrieron en zona boscosa del barrio La Ciudadela en la madrugada del 22 de abril, cuando llegaron hombres armados que abrieron fuego contra cinco jóvenes que departían en el lugar. El hecho fue confirmado por Missen Javier Ordóñez, secretario de Gobierno del municipio. Entre tanto, la comunidad manifiesta su preocupación por la situación de inseguridad.



Según la información recogida por Indepaz, cuatro de las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Jhon Javier González Suárez, Fabián Andrés Idrobo, Jheison Francisco Ordóñez Hoyos y Jamer Alberto Quinchoa. La quinta persona sigue sin ser identificada, pero el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta labores forenses de levantamiento e identificación para establecer dicha incógnita.



Los mocoanos ven con preocupación el panorama que enfrentan en el municipio. Aseguran que entre robos de motocicletas y hurtos evidencian cómo se agrava la seguridad en el sitio. Juan, un habitante de Mocoa, señaló: “Es doloroso que la población, que tiene menos que ver, tenga que ver estos resultados”. A su vez, este hombre pide la atención del alcalde ante este nuevo episodio que ya involucra personas fallecidas.

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Después de este hecho, empezaron a circular presuntos mensajes intimidatorios que estarían asociados a la llamada “limpieza social”. Al parecer, se difundió un escrito amenazante vía WhatsApp que habría advertido este crimen múltiple. El secretario de Gobierno no confirmó si este dato estaría realmente relacionado al homicidio. “Es demasiado rápido para concluir”, señaló. El caso será materia de estudio. Las autoridades municipales realizaron un consejo de seguridad para evaluar la situación.



Cabe decir que en este municipio hay grupos ilegales como el Frente Carolina Ramírez del EMC, Comandos Bolivarianos de la Frontera y el Ejército Bolivariano. Asimismo, el territorio es parte de las zonas donde opera la Sexta División del Ejército Nacional. Este nuevo hecho eleva a 45 el número de masacres registradas en lo que va de 2026, una cifra que sigue encendiendo las alertas sobre la seguridad en distintas regiones del país.

Paula Rozo

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