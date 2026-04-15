Histórica universidad privada cerrará sus puertas por crisis financiera y bajas inscripciones

La institución estadounidense Hampshire College, ubicada en Amherst, Massachusetts, anunció que cerrará sus puertas de manera definitiva tras finalizar el semestre de otoño de 2026, luego de enfrentar durante años dificultades financieras que, según sus directivos, ya no permiten sostener las operaciones académicas. La decisión fue tomada por el consejo de administración de la universidad, el cual informó a la comunidad educativa que la medida responde a una crisis económica, tanto interna como externa.

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Entre los principales problemas señalados se encuentran la baja matrícula estudiantil, la acumulación de deuda y la imposibilidad de generar ingresos suficientes para cubrir los gastos operativos. "Las presiones financieras sobre las operaciones de la universidad se han vuelto cada vez más complejas, agravadas por factores externos cambiantes. No dejamos piedra sin remover, ni solución sin explorar, e hicimos muchos sacrificios en el camino", indicó la institución.

Fundada en 1965, Hampshire College se caracterizó por ofrecer un modelo educativo diferente dentro del sistema de artes liberales en Estados Unidos. La institución promovía enfoques interdisciplinarios y buscaba que los estudiantes desarrollaran proyectos académicos propios como parte central de su formación. Durante más de cinco décadas, la universidad formó a generaciones de estudiantes que participaron en proyectos académicos y sociales en distintos campos del conocimiento.



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Crisis financiera obliga a universidad estadounidense a cerrar sus puertas

En un mensaje dirigido a estudiantes, docentes y personal administrativo, las directivas explicaron que durante los últimos años se implementaron distintas estrategias para evitar el cierre. Entre estas medidas se incluyeron iniciativas para aumentar la cantidad de estudiantes matriculados, refinanciar compromisos financieros existentes y explorar la venta parcial de terrenos pertenecientes a la institución.



"Trabajamos intensamente para aumentar la matrícula, refinanciar la deuda existente y generar nuevos ingresos mediante la venta de una parte de nuestro terreno. Desde hace tiempo sabemos que abordar estos problemas es esencial para establecer una base financiera estable, respaldar las operaciones a largo plazo y cumplir con los requisitos regulatorios. Nos enfrentamos a la clara y desalentadora realidad de que el progreso en cada uno de estos tres factores clave ha sido muy inferior a lo que esperábamos", se lee en el comunicado.

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Además, las autoridades señalaron que la disminución en la matrícula obligaba a contemplar recortes presupuestales significativos, lo que habría afectado directamente la calidad de la educación ofrecida. En ese sentido, la universidad ya "no cuenta con los recursos necesarios para mantener su funcionamiento a pleno rendimiento ni para cumplir con sus obligaciones regulatorias".

Otro factor que influyó en la decisión fue el nivel de endeudamiento relacionado con los terrenos de la institución. De acuerdo con el comunicado, incluso en caso de concretarse una venta favorable de estas propiedades, los ingresos obtenidos no serían suficientes para resolver los problemas financieros a largo plazo debido al bajo número de estudiantes matriculados.

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"El momento elegido para esta decisión garantiza que podamos aprovechar los limitados recursos financieros de la institución para facilitar una transición que permita a nuestros estudiantes actuales completar su formación de pregrado (ya sea aquí o en una institución asociada), que sea respetuosa con nuestro profesorado y personal, que mantenga el valor de un título de Hampshire College y que honre el legado perdurable de Hampshire y sus exalumnos", agregó la universidad.



¿Qué pasará con los estudiantes de Hampshire College?

La universidad indicó que el cierre se realizará de forma progresiva, con el objetivo de permitir que los estudiantes completen sus estudios o puedan trasladarse a otras instituciones. Por lo tanto, los estudiantes que se encuentren en su último año académico tendrán la posibilidad de finalizar sus programas dentro de la misma universidad durante el semestre de otoño.

Por otra parte, los estudiantes que cursan los primeros años podrán continuar su formación mediante procesos de transferencia a universidades asociadas. Entre las instituciones que han establecido acuerdos para recibir a estos estudiantes se encuentran Amherst College, Bennington College, Massachusetts College of Art and Design, Massachusetts College of Liberal Arts, Mount Holyoke College, Prescott College, Smith College y University of Massachusetts Amherst.

Las autoridades académicas señalaron que estas alianzas buscan garantizar que los estudiantes afectados puedan continuar su educación sin perder el progreso académico logrado hasta el momento. En cuanto a las ceremonias académicas, la institución confirmó que las graduaciones previstas para el mes de mayo se llevarán a cabo con normalidad para los estudiantes que finalicen sus estudios en esa fecha; además, se realizará una ceremonia adicional en invierno para quienes concluyan sus programas en diciembre.

Asimismo, informaron que los alumnos que ya habían sido admitidos para próximos periodos recibirán el reembolso de los depósitos realizados.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co