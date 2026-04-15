¿Ha tenido una parálisis del sueño? Esta es la ciencia detrás de extraño fenómeno

Despertar en medio de la noche sin poder moverse ni emitir sonido es una experiencia que muchas personas describen como angustiante. En algunos casos, quienes la padecen aseguran sentir presencias extrañas, presión en el pecho o la sensación de que alguien se encuentra en la habitación. Estas vivencias, que generalmente son asociadas a creencias sobrenaturales, tienen una razón científica detrás y son principalmente las conocidas popularmente como parálisis del sueño.

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Se estima que cerca del 7,6 % de la población general ha experimentado al menos un episodio de parálisis del sueño en su vida. Entre estudiantes universitarios, la cifra puede superar el 28%, mientras que en pacientes con antecedentes psiquiátricos la frecuencia puede alcanzar cerca del 32%; además, especialistas aclaran que experimentar uno de estos episodios de manera aislada no representa necesariamente un trastorno del sueño.

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¿Qué ocurre en el cerebro durante la parálisis del sueño?

La parálisis del sueño forma parte de las llamadas parasomnias, es decir, alteraciones que ocurren durante el descanso. Según especialistas en neurociencia y psicobiología, estos episodios suelen presentarse en momentos de transición entre el sueño y la vigilia, especialmente durante la fase REM, una etapa del descanso caracterizada por intensa actividad cerebral y la aparición de los sueños.



Durante la fase REM, el cerebro activa un mecanismo natural que impide que los músculos se muevan mientras la persona sueña. Este proceso se conoce como atonía muscular y cumple la función de evitar que el cuerpo reproduzca físicamente lo que sucede en los sueños. Sin embargo, en la parálisis del sueño ocurre una descoordinación: la mente comienza a despertar, pero el cuerpo continúa inmovilizado.



Esto explica por qué la persona puede abrir los ojos, percibir el entorno e incluso escuchar sonidos, pero no logra mover ninguna parte del cuerpo ni hablar. En ese mismo momento, el cerebro puede seguir generando imágenes propias del sueño, lo que produce alucinaciones visuales, auditivas o táctiles que parecen reales. Especialistas de National Geographic señalan que estas experiencias pueden aparecer tanto al inicio del sueño - más conocida como parálisis hipnagógica -, como al momento de despertar, llamada parálisis hipnopómpica, que es más frecuente.

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Las percepciones que acompañan a estos episodios suelen tener características similares entre distintas personas. Algunas reportan la sensación de que alguien está en la habitación, mientras que otras describen la impresión de ser observadas o atacadas. También se han documentado casos en los que la persona siente que flota o que observa su propio cuerpo desde otra posición, experiencias que han sido relacionadas con procesos neuroquímicos del cerebro.

Los expertos explican que las alucinaciones durante la parálisis del sueño están vinculadas a la actividad de neurotransmisores como la serotonina, que participa en la regulación del sueño y del estado de ánimo. A diferencia de los trastornos psicóticos, en los que interviene principalmente la dopamina, quienes padecen parálisis del sueño suelen reconocer posteriormente que lo vivido no fue real.



Cómo evitar las parálisis del sueño

Según un estudio de Science Direct, las parálisis del sueño pueden ocurrir a cualquier edad y no presenta diferencias significativas entre hombres y mujeres, aunque existen factores que sí podrían aumentar el riesgo, entre las que se encuentran el estrés elevado, la ansiedad y experiencias traumáticas como pérdidas familiares, agresiones o desastres, donde el sistema nervioso podría experimentar alteraciones que influyen en la calidad del descanso.

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Otro elemento importante es la calidad del sueño, pues dormir menos de seis horas por noche o exceder las nueve horas puede aumentar la probabilidad de sufrir episodios. Las siestas prolongadas, especialmente aquellas que superan las dos horas, también han sido relacionadas con mayor frecuencia de parálisis del sueño. Los expertos recomiendan adoptar hábitos que favorezcan un descanso regular como principal medida preventiva, además de mantener horarios estables para dormir y despertar, y evitar el uso prolongado de dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Entre otros aspectos que podrían influir, expertos asocian que dormir boca arriba podría tener una mayor probabilidad de parálisis del sueño, mientras que otras posiciones podrían reducir el riesgo, aunque no lo eliminan completamente. Y es que a pesar de que este tipo de episodios pueden resultar alarmantes, se trata de un fenómeno relacionado con el funcionamiento normal del cerebro durante el sueño.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co