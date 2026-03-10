Ni días ni meses: desapegarse de un ex tomaría más de 4 años, según estudio; algunos nunca lo logran

El tiempo necesario para desapegarse de una expareja ha sido motivo de múltiples investigaciones. La idea extendida durante años indicaba que el proceso podía resolverse en meses o, en algunos casos, en un par de años. Sin embargo, varios estudios recientes han planteado una perspectiva diferente. Una investigación de la Universidad de Illinois, denominada "La estabilidad a largo plazo de los vínculos afectivos después de una separación romántica: ¿Los apegos simplemente se desvanecen?", concluyó que el desapego emocional promedio requiere alrededor de cuatro años, y que la desvinculación completa puede acercarse a los ocho años.

El punto central de esta línea de investigación se basa en trabajos realizados por Jia Y. Chong y R. Chris Fraley, quienes analizaron a más de 320 adultos que habían mantenido relaciones de al menos dos años y que habían pasado un promedio de cinco años desde la ruptura. Los participantes respondieron cuestionarios diseñados para medir su nivel de conexión emocional con sus exparejas y con personas desconocidas, permitiendo observar la persistencia del vínculo en distintos momentos del tiempo.



Desapegarse emocionalmente de un ex toma más de 4 años, dice estudio

Los resultados mostraron que el proceso de desapego avanza de manera lenta. El estudio identificó un “punto medio” cercano a los 4,18 años, es decir, un periodo en el que la expareja comienza a percibirse como alguien distante sin que el vínculo desaparezca del todo. El tiempo restante hasta llegar a la desvinculación completa puede prolongarse hasta los ocho años, momento en el que el nivel de apego se iguala al que se siente hacia una persona desconocida.



Otra investigación difundida en medios especializados, como Psychology Today, coincidió en los mismos tiempos. Este estudio, también asociado a la Universidad de Illinois, encontró que el vínculo emocional necesita alrededor de 4,18 años para disolverse parcialmente y que solo después de aproximadamente ocho años se alcanza un estado en el que la expareja se percibe como parte del pasado.



La relevancia de estos resultados radica en la diferencia con respecto a estimaciones sociales previas. Mientras ciertos discursos populares sugerían que el duelo amoroso podía resolverse en periodos breves, la evidencia científica demuestra que el cerebro mantiene conexiones que no responden a los tiempos asumidos por la cultura. El neuropsicólogo Sebastian Ocklenburg, citado en uno de los estudios, afirmó que el proceso de desapego se rige por mecanismos biológicos que operan con ritmos propios, ajenos a expectativas sociales.

Estos estudios también permiten identificar factores que influyen de manera directa en la duración del proceso. Uno de los más determinantes es el contacto posterior a la ruptura. El análisis de Chong y Fraley mostró que mantener comunicación, verse con frecuencia o compartir entornos prolonga el apego emocional, lo que dificulta el avance hacia la desvinculación. Este factor se repite en todas las investigaciones recientes, posicionándolo como la variable más influyente en el tiempo que tarda el cerebro en desvincularse.



¿Qué pasa con los que tuvieron hijos con su ex?

Otro elemento analizado es el estilo de apego. Las personas con tendencias ansiosas tienden a retener el vínculo durante más tiempo. Según El País de Uruguay, que accedió a la investigación completa, también señaló que la investigación recalca que quienes tienen hijos con su expareja conservan inicialmente un vínculo más fuerte, aunque este puede reducirse más rápido que en casos sin hijos, probablemente debido a dinámicas de convivencia y tareas compartidas que cambian con el tiempo.

A pesar de que el promedio se ubica entre cuatro y ocho años, los investigadores explican que existe un número de casos en los que el desapego nunca se completa. El estudio de la Universidad de Illinois registró individuos que continúan vinculados emocionalmente durante más de una década, incluso sin contacto prolongado. Esta persistencia confirma que el proceso no tiene un límite universal y que, aunque la mayoría de las personas experimenta un desapego progresivo, algunos mantienen ese lazo de manera indefinida.

La variabilidad observada se apoya en datos que muestran diferencias amplias entre participantes con características similares. En el estudio con 328 voluntarios, todos adultos con relaciones de más de dos años, la duración previa de la relación y el tiempo desde la ruptura no fueron suficientes para predecir la rapidez del desapego. Esto sugiere que el proceso se construye a partir de múltiples capas emocionales y neurológicas que no responden a un solo indicador.

