ESTILO DE VIDA
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Icetex anunció alivio para créditos de estudiantes que cumplan estos requisitos: quiénes aplican

Icetex anunció alivio para créditos de estudiantes que cumplan estos requisitos: quiénes aplican

El Ministerio de Educación confirmó la transferencia de recursos al Icetex para beneficiar a 46.240 estudiantes. Le contamos de qué se trata la medida que operará en el segundo semestre de 2025.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de sept, 2025
Gobierno transfiere más de $230 millones al Icetex para subsidios y condonaciones en el segundo semestre de 2025
Gobierno transfiere más de $230 millones al Icetex para subsidios y condonaciones en el segundo semestre de 2025. -
Freepik/ MinEducación

