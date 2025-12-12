¿Sabía que puede bajar de peso al tener relaciones sexuales? Esto explica un experto

La premisa de que la actividad sexual puede ser una herramienta efectiva para la pérdida de peso ha sido confirmada por el doctor Carlos Lugo, médico sexólogo, quien la describe como un ejercicio muy completo. El doctor Lugo explica que una buena experiencia sexual ayuda a bajar de peso debido a que se produce una quema significativa de calorías. De hecho, el sexo se cuenta entre los ejercicios más completos que existen.

Esta actividad física no solo implica gasto energético, sino que también ofrece beneficios fisiológicos que optimizan varios sistemas del cuerpo. Entre estos beneficios se incluye la activación de la circulación de la sangre. Además, durante la actividad, el corazón realiza un mejor trabajo. El sexo también resulta en la optimización de la capacidad respiratoria. Incluso el cerebro está activo y produciendo.



¿Cuántas calorías se pueden quemar durante las relaciones sexuales?

En términos de gasto calórico, el doctor Lugo proporciona cifras específicas: con 30 minutos de esta actividad sexual se puede llegar a consumir entre 150 y 200 calorías. Para poner esta cifra en perspectiva, este nivel de consumo calórico es similar al que se obtendría al correr durante 15 minutos en el gimnasio. En resumen, las declaraciones del experto subrayan que la relación sexual es un ejercicio completo que mejora la salud circulatoria y respiratoria, beneficia la función cardíaca y cerebral, y contribuye directamente a la meta de bajar de peso mediante la quema de calorías.



¿Qué pasa si una persona dura mucho tiempo sin tener relaciones?

Según la doctora Elisabeth Núñez Campos, la abstinencia sexual no se considera perjudicial para la salud de la mujer. Si una persona deja de tener intimidad por un largo periodo, no le sucederá absolutamente nada a su cuerpo. Aunque la actividad sexual es reconocida como importante, la experta enfatiza que no es una actividad indispensable. Por lo tanto, si la intimidad no está presente, esto no afectará la salud física ni mental de la persona.



Lo que se pierde con la abstinencia

Si bien la falta de relaciones sexuales no causa un daño directo, la experta señala que la persona sí pierde los efectos favorables que proporciona la actividad sexual frecuente. Estos beneficios biológicos y físicos que se obtienen con el sexo regular incluyen:



Una vida sexual frecuente se asocia con un sistema inmunitario más robusto, lo que ayuda al cuerpo a defenderse mejor contra ciertas enfermedades.

La actividad sexual es un ejercicio físico que favorece la salud y ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

El sexo contribuye al mantenimiento del equilibrio adecuado entre la progesterona y los estrógeno.

Para la persona que decide retomar su vida sexual después de un largo tiempo de abstinencia, la doctora Núñez advierte que se deben anticipar ciertos ajustes físicos. En el caso de la mujer, la vagina necesitará más tiempo de lo habitual para lubricar adecuadamente. De forma general, la persona requerirá un periodo mayor para poder excitarse y entrar en el estado de "calorcito".



De otro lado, a nivel relacional, la falta de intimidad puede deteriorar la relación de pareja y familiar. La persona puede dejar de sentirse conectada con su pareja como lo hacía antes. Por ello, se enfatiza la importancia de tener sexo de forma normal cuando se vive en pareja.



