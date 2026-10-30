Pensión de Egidio Cuadrado: productora de Carlos Vives responde a la familia del acordeonero

La partida del maestro Egidio Cuadrado, ocurrida el 21 de octubre de 2024, dejó un vacío irremplazable en la música vallenata y en la historia del folclor colombiano. Durante más de tres décadas, su acordeón fue la fórmula inseparable de Carlos Vives y el sello sonoro de La Provincia. Sin embargo, dos años después de su deceso, el nombre del célebre Rey Vallenato ha vuelto a ser tendencia nacional, pero por una intensa controversia económica y laboral que insinúa la ausencia de una pensión de retiro para sus herederos.



El detonante fue el anuncio realizado por la familia del músico de poner en subasta uno de sus acordeones personales. La noticia, difundida a través de un video en el portal especializado 'Vallenatos y más na', desató una ola de reacciones en redes sociales. Fanáticos y cibernautas cuestionaron que la familia tuviera que desprenderse de las reliquias del artista por una situación económica difícil.



La postura de la familia

Katherine Arias, hija de Egidio Cuadrado, decidió romper el silencio para explicar la realidad económica que afronta su hogar. Según las declaraciones de Arias, la decisión de subastar el instrumento no responde a un ánimo de lucro ni a un intento de comercializar la memoria de su padre, sino a una urgencia de sostenibilidad financiera para la viuda del músico, quien lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria artística y durante los difíciles años en los que enfrentó graves quebrantos de salud. "No es un acto de desamor", afirmó Arias al defender la iniciativa, añadiendo que la intención central es "cuidar con dignidad a la mujer del proceso y su compañera de vida".

Arias aclaró que los prolongados tratamientos médicos de su padre terminaron consumiendo los ahorros de la familia. Asimismo, reveló de manera contundente que el acordeonero no dejó una pensión de retiro ni contaba con un ingreso vitalicio, a pesar de haber sido una pieza fundamental en el éxito internacional de la agrupación durante más de tres décadas.

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Katherine Arias señaló que su padre "era un hombre muy talentoso en la parte instrumental, pero era muy ingenuo en el tema de llenar contratos", manifestó. En ese sentido, explicó que Cuadrado habría firmado documentos en los que aceptó un pago único de dinero a cambio de renunciar a beneficios económicos futuros derivados de sus años de trabajo.



"Él trabajó, pero él era un empleado. Entonces sí esperábamos como familia que él tuviera una pensión, que tuviera unos recursos, pero no los tuvo", expresó la hija del artista, definiéndolo no como un magnate de la música, sino como un verdadero "obrero del folclor". Aunque confirmó que existen regalías por sus producciones musicales, enfatizó que los montos son sustancialmente menores a los que el público imagina y que el proceso burocrático ha sido excesivamente lento.



La respuesta de Planeta Rica Producciones

Frente a la repercusión mediática de las declaraciones de Arias y los cuestionamientos dirigidos hacia la figura de Carlos Vives, la empresa Planeta Rica Producciones, compañía contratante de las presentaciones y servicios del músico, emitió un pronunciamiento oficial a la opinión pública fechado en Bogotá el 28 de octubre de 2026 y suscrito por su dirección de comunicaciones.



En el comunicado, la productora hizo un enfático llamado a los medios y a los usuarios de redes sociales para abordar la situación con responsabilidad y rigor informativo, rechazando el amarillismo alrededor de la memoria del artista y la trayectoria de Vives. En relación con los señalamientos laborales, la compañía precisó que durante los años en que Egidio Cuadrado prestó sus servicios, la empresa asumió de manera rigurosa el pago de sus aportes a la seguridad social bajo la modalidad de músico independiente.

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Planeta Rica Producciones argumentó que el otorgamiento de una pensión de vejez no es una decisión corporativa directa, sino una responsabilidad que corresponde de manera exclusiva al Sistema General de Pensiones, cuya efectividad depende del historial y del número de semanas cotizadas por cada persona a lo largo de su vida laboral. "La relación profesional con el maestro Egidio estuvo siempre regida por acuerdos de servicios claros, firmados por ambas partes, cerrados y transigidos de mutuo acuerdo. Por pedido expreso de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, la compañía siempre tuvo como mandato buscar el mejor escenario posible en cuanto al bienestar del maestro Egidio Cuadrado y su familia", enfatizaron.

En lo concerniente a los derechos de autor, Planeta Rica Producciones aclaró que ha cumplido de manera puntual con la entrega de las regalías derivadas de la coautoría de Egidio Cuadrado en emblemáticos temas como 'Amores escondidos', 'Carito', 'La llamada' y 'Volver al Valle'. De acuerdo con la empresa, estos desembolsos continuaron realizándose a la familia tras la muerte del artista hasta septiembre de 2026. A partir de esa fecha, conforme a lo pactado, la responsabilidad de administrar y gestionar dichas regalías recae íntegramente en la familia del músico y en la editora musical que sus herederos decidan designar.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co