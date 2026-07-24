¿Quiere aprender inglés en el exterior? Esta beca ofrece matrícula financiada al 100%

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció la apertura de una nueva convocatoria internacional dirigida a ciudadanos colombianos interesados en fortalecer su dominio del idioma inglés mediante una experiencia académica en Belice. La iniciativa permitirá que diez personas accedan a una beca que cubre completamente el valor de la matrícula del Certificado de Inglés como Segundo Idioma (CESL), programa que será desarrollado en la Universidad de Belice durante 2027.

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La formación tendrá una duración de diez meses y se realizará de manera presencial en el Centro Regional de Idiomas de la Universidad de Belice, ubicado en Belmopán, capital del país. Las clases están programadas entre enero y octubre de 2027, periodo en el que los participantes tendrán la oportunidad de estudiar inglés dentro de un entorno internacional y compartir con estudiantes de diferentes lugares. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2026 y está dirigida a colombianos que cumplan con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el ICETEX y la institución educativa anfitriona.



Requisitos para estudiar inglés en la Universidad de Belice

Las personas interesadas en aplicar a esta oportunidad del ICETEX deberán ser mayores de edad y tener menos de 65 años al momento de la postulación. Además, deberán contar con estudios de bachillerato, formación técnica, tecnológica o universitaria, o encontrarse actualmente adelantando un programa de educación superior. Uno de los requisitos principales para avanzar en el proceso consiste en obtener una carta de preadmisión emitida por la Universidad de Belice, documento que deberá demostrar que el aspirante cumple con las condiciones académicas solicitadas para ingresar al Certificado de Inglés como Segundo Idioma.

El programa está diseñado para fortalecer las habilidades de comunicación en inglés, incluyendo comprensión, expresión oral y escrita. Al tratarse de una formación presencial, los beneficiarios tendrán una experiencia de inmersión lingüística que les permitirá practicar el idioma en situaciones académicas y cotidianas. Los aspirantes deberán revisar los términos de referencia publicados por el ICETEX y entregar la documentación solicitada dentro de las fechas establecidas. La falta de algún documento o el incumplimiento de los requisitos puede afectar la continuidad del proceso de selección.



¿Cuáles son los gastos que cubre la beca del Icetex para aprender inglés?

Las diez personas seleccionadas recibirán financiación completa del valor de la matrícula del programa CESL en la Universidad de Belice. Sin embargo, la beca no contempla otros gastos asociados al traslado y permanencia en el país. Entre los costos que deberán cubrir los participantes se encuentran los tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación, transporte interno, trámites migratorios, seguro médico, traducciones oficiales, apostillas, gastos de inscripción y otros pagos personales que puedan surgir durante la estadía.



Por esta razón, quienes decidan postularse deben evaluar previamente los recursos necesarios para asumir la experiencia internacional durante los diez meses de duración del curso. Interesados deben tener en cuenta que las solicitudes deberán realizarse directamente a través de la plataforma de becas internacionales del ICETEX y quienes se postulen tendrán que completar el registro correspondiente y adjuntar los documentos solicitados antes del cierre de la convocatoria, establecido para el 14 de agosto de 2026.



Después de recibir las postulaciones, la Comisión Nacional de Becas del ICETEX realizará una etapa de revisión y preselección de candidatos aptos para la convocatoria. Posteriormente, la Universidad de Belice será la encargada de efectuar la evaluación final y elegir a las diez personas que recibirán la beca. Recuerde que todos los procesos relacionados con convocatorias del Icetex deben realizarse directamente mediante sus canales oficiales. La inscripción y participación en estos programas no requiere pagos a terceros ni intermediarios. Evite también acudir a personas o empresas que prometan gestionar cupos o garantizar la aprobación de una beca a cambio de dinero.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co