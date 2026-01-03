En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Atención: reportan explosiones en Caracas, Venezuela

Atención: reportan explosiones en Caracas, Venezuela

Informes de la prensa internacional informan que en la madrugada de este 3 de enero han ocurrido varias explosiones en Caracas, Venezuela.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de ene, 2026
Suministrada

