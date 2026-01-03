Atención: reportan explosiones en Caracas, Venezuela

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

"Fuerte Tiuna está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas. Hasta el momento no existe información oficial que confirme el origen de los hechos ni su relación con las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos.

