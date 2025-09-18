En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Siamesas Carmen y Lupita Andrade dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellas

Siamesas Carmen y Lupita Andrade dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellas

Las siamesas mexicanas-estadounidenses Carmen y Lupita Andrade dieron detalles de su vida tras casi un año del matrimonio de una de ellas. Las hermanas aseguraron que las personas siempre les hacen las mismas preguntas personales que afectan su intimidad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Siamesas Carmen y Lupita Andrade dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellas
Carmen Andrade (izq.) se casó con David McCormack en octubre de 2024.
Instagram: Carmen_soland

Publicidad

Publicidad

Publicidad