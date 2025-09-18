Siamesas Carmen y Lupita Andrade dieron detalles sobre su vida tras el matrimonio de una de ellas

Las siamesas Carmen y Lupita Andrade, nacidas en México y criadas en Connecticut, Estados Unidos, han hablado para medios en varias ocasiones. Las gemelas comparten una vida y muchos de sus órganos, y otras partes del cuerpo, como la pelvis, el aparato reproductor, el hígado y el torrente sanguíneo, pero cada una tiene dos brazos, un corazón, un cerebro y un estómago.

Cuando nacieron, a sus padres les dijeron que tenían una expectativa de vida de tres días, ya que fueron informados que por lo general los bebés con la condición que ellas tienen no suelen sobrevivir la semana después de nacer. Las gemelas Andrade nunca fueron separadas por la posibilidad de que una o ambas fallecieran. Estuvieron varios años en fisioterapia para aprender a coordinar sus pasos, ya que cada una maneja una pierna.

Hace pocos meses se conoció que una de las gemelas había contraído matrimonio. Carmen Andrade se casó con Daniel McCormack en una ceremonia privada. En un video que compartieron las hermanas en su cuenta de Youtube, revelaron la unión que se había mantenido secreta durante meses. “Ahora soy el esposo. Nos casamos (...) No me gustan esas bodas donde invitan a un primo tercero. Es como: lo siento, pero tío abuelo Patrick, a quien no he visto desde que tenía 3 años, no mereces un asiento en mi mesa. Lo siento”, dijo la pareja de Carmen, dando detalles de por qué la ceremonia fue tan privada.



“No vestí de blanco, no me arrepiento, no me gusta el blanco, pero es solo mi problema”, dijo Carmen. Por su parte, Lupita fue enfática en decir que ella no se había casado, a pesar de compartir tantas partes de su cuerpo con su hermana. “No quiero casarme porque no quiero. No nos casamos (...) Es justo que cada uno tenga sus gustos”, dijo. Las dos hermanas revelaron cómo les ha ido en estos meses tras el matrimonio de Carmen y David, y hablaron en una entrevista para la revista People.

¿Qué revelaron las siamesas Carmen y Lupita Andrade, tras el matrimonio de una de ellas?

Carmen y Daniel habían revelado que se conocieron a través de una aplicación de citas llamada Hinge en 2020. La pareja se casó discretamente en octubre de 2024 en el puente Lover's Leap en New Milford, Connecticut, por lo que están próximos a celebrar su primer año de aniversario. Carmen ha dicho que se siente incómoda con las preguntas que le hacen acerca de su intimidad y las relaciones sexuales con su pareja. "No entiendo por qué la gente necesita saber de mis partes íntimas para humanizarnos", dijo para el medio citado.

Las hermanas revelaron que tienen endometriosis, algo que no está afectando la vida diaria en este momento, pero desearía que un médico les pudiera hacer una histerectomía, pero es complicado dado que son siameses. Asimismo, las gemelas han dicho en varias ocasiones que no tienen relaciones sexuales porque ambas comparten el mismo órgano y Lupita no desea participar.

"No me gusta que me pregunten si alguna vez voy a querer a Daniel. Lo quiero como a un hermano. Eso es todo", dijo Lupita. David, de 28 años, agregó que "la gente está obsesionada con el sexo. Francamente, no es asunto tuyo". Lupita quiere que la gente sepa que lo que siente por Daniel es algo bueno por Carmen. "Solo quiero ver a mi hermana feliz. No creo que la gente entienda que él no estaría aquí si no nos lleváramos bien".

De acuerdo con lo relatado por las dos hermanas, Lupita animó a Carmen a buscar una conexión. "No se le da muy bien elegir chicos, y yo le decía: Deberías elegir a ese chico. Parece inofensivo. Llevan casi cinco años juntos. ¿Qué lo hizo destacar? Preguntó por nuestro perro", recordó la hermana soltera. Daniel, por su parte, simplemente vio en Carmen "una persona genuina, con una personalidad divertida. Y bueno, mírala, es adorable. Amo a mi esposa. Definitivamente compartíamos esa profunda conexión de amar a los animales".

