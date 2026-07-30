¿Quiere viajar a India a estudiar? Beca para mujeres colombianas cubre tiquetes, alojamiento y más

El Gobierno de India abrió una convocatoria dirigida a mujeres profesionales colombianas interesadas en temas relacionados con medio ambiente, sostenibilidad, economía circular, gestión de residuos, desarrollo económico e inclusión social. La oportunidad hace parte del Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC) y permitirá participar en un curso presencial de 14 días en la ciudad de Hyderabad. La convocatoria, gestionada en Colombia a través del Icetex, estará abierta hasta el 13 de agosto de 2026, a las 5:00 p. m., con un proceso dirigido exclusivamente a mujeres que cumplan con una serie de condiciones académicas, profesionales y de edad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El curso se denomina 'Circular Economy and Inclusive Growth (CEIG) – Women Only' y será desarrollado por el Environment Protection Training and Research Institute (EPTRI), ubicado en Hyderabad, Telangana. La formación comenzará el 17 de septiembre de 2026 y finalizará el 30 de septiembre del mismo año. Al terminar, las participantes recibirán un certificado correspondiente al curso. De acuerdo con el Icetex, el programa busca abordar la transición de modelos económicos tradicionales hacia sistemas que permitan aprovechar mejor los recursos y disminuir la generación de residuos.



¿Quiénes pueden aplicar a la beca para estudiar en India?

La convocatoria está dirigida a mujeres colombianas que residan en Colombia y tengan formación universitaria y experiencia profesional relacionada, preferiblemente, con los sectores contemplados por el programa. Entre los perfiles que pueden participar se encuentran:



Funcionarias de entidades gubernamentales.

Profesionales vinculadas con temas ambientales y de sostenibilidad.

Académicas.

Activistas.

Formuladoras de política.

Profesionales que trabajen en economía circular, gestión de residuos, desarrollo económico o inclusión social.

Uno de los requisitos centrales es acreditar mínimo cinco años de experiencia profesional, contados desde la obtención del título universitario. Si una persona ha trabajado simultáneamente en dos entidades, los periodos que coincidan se contabilizarán una sola vez. Las aspirantes deben tener entre 25 y 45 años al momento del cierre de la convocatoria, es decir, al 13 de agosto de 2026. En cuanto a la formación, las postulantes deben contar con un título profesional de pregrado expedido por una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente. Además, deberán demostrar un promedio acumulado mínimo de 3,8 sobre 5,0 en pregrado o posgrado, según corresponda. Este promedio debe aparecer en el certificado oficial de notas expedido y firmado por la institución educativa.



¿Qué cubre la beca para viajar a India?

La convocatoria contempla una financiación del 100% de los rubros establecidos por el programa. Entre los gastos incluidos se encuentran:



Matrícula.

Tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica.

Alojamiento.

Visitas de estudio.

Visa.

Estipendio diario de entre 1.200 y 1.500 rupias, otorgado por el Gobierno de India.

Materiales y elementos necesarios para la formación.

El alojamiento será proporcionado en un hostal u hotel y estará cubierto por el Gobierno de India. Sin embargo, los gastos adicionales que puedan generarse durante la estadía, como lavandería, llamadas telefónicas o servicio de habitaciones, deberán ser asumidos por la participante. Además, la visa se tramita sin costo para las participantes y la convocatoria recomienda iniciar el proceso correspondiente ante la representación diplomática de India antes del viaje. Las postulantes también deberán acreditar conocimientos de inglés mediante uno de los exámenes aceptados por la convocatoria. El certificado debe tener una antigüedad máxima de dos años al momento del cierre, salvo el Cambridge English: B2 First, cuya validez es indefinida. Puede consultar más información en la página oficial del Icetex, ubicando la sección de 'Bec

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co