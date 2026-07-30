Universidad Nacional en Palmira abrió inscripciones para dos nuevas carreras: los requisitos

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) amplió su oferta académica en la Sede Palmira con la apertura de dos nuevos programas de pregrado: Farmacia e Ingeniería Mecatrónica, los cuales recibirán a sus primeros estudiantes en 2027 y ya cuentan con un proceso de admisión en marcha. De acuerdo con la información entregada por la institución, cada uno de los programas tendrá inicialmente 40 cupos. La convocatoria está dirigida a aspirantes de todo el país, aunque la universidad señaló que busca facilitar el acceso de estudiantes del Valle del Cauca y de otros departamentos del suroccidente y el Pacífico colombiano.

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El proceso de inscripción comenzó el pasado 6 de julio y permanecerá abierto hasta el 19 de agosto de 2026. Durante este periodo, las personas interesadas deberán realizar el pago correspondiente a los derechos de inscripción y completar el registro para poder continuar con las siguientes etapas de admisión. Una vez finalizada esta etapa, los inscritos podrán consultar la información relacionada con la presentación de la prueba de admisión.



¿Cuáles son los dos nuevos pregrados en la Sede Palmira de la Universidad Nacional?

Uno de los nuevos programas que comenzará a funcionar en la Sede Palmira es Farmacia. La carrera está planteada para formar profesionales que puedan desempeñarse en diferentes áreas relacionadas con los medicamentos y la atención farmacéutica. La formación contempla conocimientos para trabajar en los distintos niveles del sistema de salud, además de campos relacionados con la investigación, la innovación científica, la regulación y la gestión de calidad. El programa también incorporará el enfoque conocido como "una sola salud" o One Health, que plantea una relación entre la salud humana, animal y ambiental. En el caso de la Sede Palmira, la universidad señala que esta perspectiva tendrá en cuenta las características del territorio y conocimientos asociados al uso tradicional de especies naturales.

El segundo programa que se incorporará a la Sede Palmira es Ingeniería Mecatrónica, una carrera que tendrá entre sus principales áreas de formación la automatización, la robótica y la inteligencia artificial aplicada a procesos industriales. La universidad plantea que estos conocimientos pueden tener aplicación en sectores agrícolas, agroindustriales e industriales, actividades con presencia en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. La carrera busca responder a la necesidad de formación especializada en tecnologías relacionadas con la automatización y los sistemas inteligentes, particularmente en sectores productivos que han incorporado procesos tecnológicos a sus actividades.



Para el inicio de los dos nuevos programas, la Universidad Nacional contempla 40 cupos por cada carrera. Esto significa que, en esta primera convocatoria, habrá 80 plazas disponibles entre Farmacia e Ingeniería Mecatrónica. La institución también informó que la puesta en funcionamiento de estos programas estará acompañada por la incorporación de nuevos docentes y personal administrativo. Según explicó Mario Augusto García Dávila, vicerrector de la Sede Palmira, aunque la convocatoria tiene alcance nacional, uno de los objetivos es "fortalecer el acceso de estudiantes provenientes de esta región y del Pacífico colombiano".

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Cronograma de inscripciones a pregrados en la Universidad Nacional

Para quienes estén interesados en participar en el proceso, estas son las principales fechas que deben tener en cuenta:

Inscripciones: del 6 de julio al 19 de agosto de 2026.

del 6 de julio al 19 de agosto de 2026. Consulta de citación para presentar la prueba: 31 de agosto de 2026.

31 de agosto de 2026. Aplicación del examen de admisión (a quienes aplique): 20 de septiembre de 2026.

20 de septiembre de 2026. Inscripción del programa curricular: del 1 al 6 de octubre de 2026.

del 1 al 6 de octubre de 2026. Publicación de resultados de admisión: 9 de octubre de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co