Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA

"Pandemia de depresión y ansiedad": conferencista español Mario Alonso Puig da su opinión

"Pandemia de depresión y ansiedad": conferencista español Mario Alonso Puig da su opinión

El conferencista y médico español Mario Alonso Puig habló en entrevista para Lo más viral de Noticias Caracol. El experto se refirió a su carrera fuera de la sala de operaciones y las razones que él da para la "pandemia de depresión y ansiedad" que se vive en la actualidad.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de sept, 2025
