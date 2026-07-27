¿Educación financiera obligatoria en colegios de Colombia? Esto propone nuevo proyecto de ley

Un nuevo proyecto de ley, identificado como el 067 de 2026, fue presentado ante la Cámara de Representantes y propone crear un programa de 'Educación Financiera Obligatoria', una estrategia que pretende integrar de manera obligatoria este tipo de formación en los colegios del país, desde el nivel preescolar hasta el grado 11, planteando que tanto instituciones públicas como privadas reciban contenidos adaptados a cada etapa educativa, con el propósito de fortalecer conocimientos sobre ahorro, presupuesto, crédito, inversión y más.

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La iniciativa fue radicada por el representante Santiago Castro, del partido Centro Democrático, quien sostiene que la enseñanza de conceptos económicos desde edades tempranas puede ofrecer herramientas "para que tomen mejores decisiones, fomenten la cultura del ahorro y construyan un mejor futuro para Colombia". De acuerdo con un resumen compartido por el funcionario, esta ley plantea a la educación financiera como un contenido diseñado de forma gradual según la edad y nivel académico de los alumnos.



¿Qué propone el proyecto de ley de Educación Financiera Obligatoria?

En los primeros años, los niños tendrían un acercamiento a conceptos básicos relacionados con el dinero mediante actividades pedagógicas y lúdicas. En la educación primaria, el programa avanzaría hacia conocimientos relacionados con la elaboración de presupuestos, administración del dinero, emprendimiento, consumo responsable y derechos de los consumidores. Posteriormente, durante la educación media, los estudiantes estudiarían temas como el funcionamiento del sistema financiero, los productos bancarios, el crédito, las tasas de interés, entre otros.

Según la iniciativa, esta estructura permitiría que los conocimientos se desarrollen de forma progresiva y puedan aplicarse a situaciones cotidianas conforme los estudiantes crecen. El propósito, de acuerdo con el ponente, es "brindarle a nuestros niños en etapa escolar, preescolar y media las nociones y las habilidades para poder tener conocimientos en educación económica financiera que les permita enfrentar los problemas del día a día, pero también planear hacia futuro etapas donde tenemos que afrontar gastos como el matrimonio, hijos, primera vivienda, pensión", entre otras áreas como el interés y la inflación.



Uno de los principales argumentos expuestos en la iniciativa corresponde a los resultados obtenidos por Colombia en las evaluaciones internacionales sobre educación financiera. La exposición de motivos recuerda que el país "obtuvo 379 puntos en la prueba PISA sobre competencia financiera", una cifra que se encuentra considerablemente por debajo del promedio registrado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



El ponente también cita datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), según los cuales una parte importante de la población presenta dificultades para comprender conceptos financieros básicos. Entre las cifras mencionadas se encuentra que el 40,5 % de los colombianos no sabe calcular una tasa de interés compuesto y que el 60,3 % no logra identificar el efecto que tiene la inflación sobre el poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el estudio señala que el 71 % de los ciudadanos participa directamente en las decisiones económicas del hogar, lo que evidencia, según el promotor del proyecto, la necesidad de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas.

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Durante la presentación de la iniciativa, el representante Santiago Castro aseguró que el propósito es brindar herramientas prácticas para enfrentar situaciones económicas que forman parte de la vida cotidiana. "La educación financiera es una herramienta para la vida y para construir una economía personal sana. Por eso presentamos este proyecto de ley, que busca fortalecer la educación económica y financiera de nuestros niños y jóvenes, para que tomen mejores decisiones, fomenten la cultura del ahorro y construyan un mejor futuro para Colombia", manifestó el congresista. El proyecto contempla una formación en diferentes áreas como:



Elaboración y administración de presupuestos.

Cultura del ahorro.

Uso responsable del crédito.

Funcionamiento del sistema bancario.

Interpretación de tasas de interés.

Prevención frente a préstamos informales como el denominado "gota a gota".

Efectos de la inflación sobre el dinero.

Derechos del consumidor financiero.

Lectura e interpretación de contratos financieros.

Gestión del riesgo.

Seguros.

Finanzas digitales.

Emprendimiento.

Planeación financiera para diferentes etapas de la vida.

Tras su radicación, el proyecto de ley deberá surtir el procedimiento legislativo previsto para este tipo de iniciativas. En primer lugar, será discutido en las comisiones correspondientes de la Cámara de Representantes y, si obtiene el respaldo necesario, continuará su trámite en las plenarias de Cámara y Senado antes de pasar a sanción presidencial. Solo si supera cada una de estas etapas podrá convertirse en ley y hacer obligatoria la implementación del programa en los establecimientos educativos públicos y privados del país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co