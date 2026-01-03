Presidente Petro se pronuncia sobre explosiones en Venezuela y pide reunión de la OEA y la ONU

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas sin que hasta el momento se conozcan detalles, en unos momentos en que Venezuela ha denunciado "amenazas" del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el despliegue militar en el Caribe y las advertencias de ataques terrestres. En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota (Lo último: Esto se sabe de las explosiones en Caracas, Venezuela).

Imágenes sin verificar compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

Presidente Petro se pronuncia

Minutos después de conocerse esta información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió el jefe de Estado colombiano, quien posteriormente reposteó videos difundidos en esa red social.



"Colombia desde ayer (este jueves) es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, debe ser convocado de inmediato. Establecer la legalidad internacional de la agresión sobre Venezuela", escribió el mandatario colombiano. "El PMU está activado en Cúcuta y el plan operacional en la frontera", agregó.



La tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Cabe señalar que el presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico. El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.



El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.