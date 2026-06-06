El drama que vive actriz desde cirugía estética con reconocido doctor: "El peor error de mi vida"

La actriz Diana Rojas, recordada por su participación en producciones como NN, Romeo y Buseta y La familia del alcalde, hizo pública una denuncia contra el médico Gabriel Cubillos, a quien señala por una presunta mala praxis tras un procedimiento estético realizado a comienzos de 2025.

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Su historia salió a la luz en medio de las recientes decisiones adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud contra dos clínicas vinculadas al profesional, pero el caso de la actriz se remonta varios meses atrás y, según relata, ha estado marcado por dolor, complicaciones físicas y un proceso judicial que aún continúa. Rojas aseguró que conoció a Cubillos a través de redes sociales y campañas publicitarias en las que se promocionaban procedimientos estéticos con tecnología láser.

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"Yo estaba bien", afirmó la actriz al recordar el momento en que decidió acudir a una valoración médica. Sin embargo, hoy considera que esa decisión terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles de su vida.



La intervención que el médico le habría prometido sería sencilla

Según relató, durante la consulta inicial recibió recomendaciones para realizarse varios procedimientos estéticos. La actriz contó que inicialmente se habló de una intervención cuyo valor rondaba los 70 millones de pesos, aunque posteriormente habría recibido una oferta por una cifra menor. Finalmente, decidió someterse a la cirugía el 22 de enero de 2025.



De acuerdo con su versión, el procedimiento fue presentado como una técnica láser poco invasiva y con un proceso de recuperación favorable. Sin embargo, asegura que desde el mismo momento de la intervención comenzó a experimentar fuertes dolores.

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"Yo gritaba del dolor", relató la actriz durante la entrevista con La Red en la que hizo pública su denuncia. Según explicó, la sensación que experimentaba era similar a una quemadura y las molestias continuaron durante las semanas posteriores a la cirugía. La actriz afirmó que, lejos de mejorar con el paso de los días, las complicaciones continuaron y ya "no podía ni levantar los brazos.

Preocupada por la situación, acudió a una cita de control para exponer lo que estaba ocurriendo. Según su relato, durante esa consulta manifestó que seguía sintiendo dolor intenso y que observaba cambios en su cuerpo que le generaban preocupación. La actriz sostiene que no recibió las respuestas que esperaba y que sus inquietudes fueron minimizadas.

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Tras esa primera revisión, Diana Rojas asegura que intentó seguir en contacto con el médico para obtener nuevas valoraciones debido a la persistencia de los síntomas. Sin embargo, afirma que posteriormente encontró dificultades para ser atendida nuevamente. Al acudir personalmente a la clínica le habrían informado que Gabriel Cubillos no volvería a atender su caso.

Fue entonces cuando decidió iniciar acciones legales. Desde entonces, sostiene que ha buscado que las autoridades revisen lo ocurrido durante su tratamiento.



El caso coincide con medidas de la Supersalud

Las declaraciones de Diana Rojas se conocen en momentos en que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento e impuso medidas cautelares a Clínica Láser Surgical, instituciones donde presta servicios el médico Gabriel Cubillos. Según la entidad, durante una inspección se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con la habilitación de procedimientos quirúrgicos y la prestación de algunos servicios médicos.

El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien aseguró que las medidas fueron tomadas tras las verificaciones efectuadas por funcionarios de la entidad. "La Superintendencia de Salud acaba no solo de cerrar sino además de imponer medida cautelar a la Clínica de Obesidad y Envejecimiento y a la Clínica Láser Surgical, donde opera el médico general Gabriel Cubillos, que se hacía pasar como cirujano plástico y del que reposan varias denuncias", afirmó el funcionario.

Asimismo, sostuvo que durante la inspección encontraron que ambas instituciones "estaban ofertando y comercializando procedimientos quirúrgicos sin la habilitación correspondiente" y que, además, "quisieron obstaculizar las labores de inspección y vigilancia". De acuerdo con Quintero, como resultado de los hallazgos, las clínicas tuvieron que retirar esos servicios del registro oficial de prestadores.



¿Quién es Gabriel Cubillos?

De acuerdo con el perfil oficial publicado en su página web, Gabriel Cubillos es médico y cirujano graduado de la Universidad Industrial de Santander y se desempeña como fundador y director científico de esa institución.

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La presentación institucional señala que ha sido reconocido por el desarrollo de procedimientos que utilizan tecnología láser y destaca su participación en congresos, seminarios y procesos de capacitación para profesionales de la salud en el uso de equipos especializados.

Sin embargo, la Superintendencia de Salud sostuvo que Cubillos no cuenta con registro como cirujano plástico, una de las observaciones que motivaron las actuaciones administrativas anunciadas por la entidad.

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Además, de acuerdo con los registros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP), no aparece ningún especialista registrado bajo el nombre de Gabriel Cubillos en su directorio oficial de cirujanos plásticos certificados.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co