En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Por qué las parejas pierden el deseo sexual y cuál es el error que usted puede estar cometiendo?

¿Por qué las parejas pierden el deseo sexual y cuál es el error que usted puede estar cometiendo?

El sexólogo Laurent Marchal asegura que una de las causas es guardar silencio frente a la situación y las razones que los llevaron a eso. Conozca los detalles aquí.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Sexualidad en pareja
Para tener una buena relación sexual en pareja es fundamental la comunicación.
Unsplash.

Publicidad

Publicidad

Publicidad