En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Qué dice su color favorito de usted? Lo que significa usar ciertas tonalidades, según experta

¿Qué dice su color favorito de usted? Lo que significa usar ciertas tonalidades, según experta

Una experta le contó a Noticias Caracol lo que proyectan ciertos colores. Según ella, cada tono que se elige puede revelar aspectos de la conducta o emociones de las personas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
¿Qué significa su color favorito? Guía completa de psicología del color
¿Qué significa su color favorito? Guía completa de psicología del color -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad